Генменеджер «Аризоны»: «Дурзи – надежный двусторонний защитник. У него хорошее видение площадки. С нетерпением ждем его появления в составе»

Генеральный менеджер «Аризоны» высказался о переходе в клуб Шона Дурзи.

«Койотис» выменяли защитника у «Лос-Анджелеса» на выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.

«Шон – надежный двусторонний защитник, у которого хорошее видение площадки и который вносит свой вклад в атаку.

Он станет очень хорошим дополнением на нашей синей линии.

Мы с нетерпением ждем его появления в нашем составе в этом сезоне», – сказал Билл Армстронг.