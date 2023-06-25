Генменеджер «Аризоны»: «Дурзи – надежный двусторонний защитник. У него хорошее видение площадки. С нетерпением ждем его появления в составе»

Теги Аризона НХЛ Шон Дурзи Билл Армстронг Хоккей

Генеральный менеджер «Аризоны» высказался о переходе в клуб Шона Дурзи.

«Койотис» выменяли защитника у «Лос-Анджелеса» на выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.

«Шон – надежный двусторонний защитник, у которого хорошее видение площадки и который вносит свой вклад в атаку.

Он станет очень хорошим дополнением на нашей синей линии.

Мы с нетерпением ждем его появления в нашем составе в этом сезоне», – сказал Билл Армстронг.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий