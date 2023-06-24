Браташ о «Ладье»: «Хотелось бы, чтобы команда готовила игроков, которые могли бы оказывать конкуренцию хоккеистам «Лады»

Теги Лада Олег Браташ КХЛ МХЛ Ладья Хоккей

Олег Браташ высказался касательно взаимодействия между «Ладой» и «Ладьей».

– Расскажите, как будет строиться взаимодействие между «Ладой» и «Ладьей» в следующем сезоне?

– Так, как оно и должно строиться между командами КХЛ и МХЛ. Хотелось бы, чтобы молодежная команда готовила игроков, которые могли бы оказывать конкуренцию хоккеистам «Лады».

Очень важно, чтобы вертикаль КХЛ-МХЛ-академия работала и вела игроков с самого начала до самого верха.

– Часто говорят, что невозможно решать две задачи: готовить игроков и выходить в плей-офф МХЛ. Для вас важен турнирный результат «Ладьи»?

– Про задачи это ерунда, потому что если работа ведется хорошо и правильно, то и результат будет, – сказал главный тренер «Лады».

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