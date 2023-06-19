Олег Браташ: «Капризов – эталон хоккейного воспитания и правильного отношения к делу. Много забивает и выполняет необходимую работу в обороне»

Теги Лада Олег Браташ КХЛ Артемий Панарин Кирилл Капризов Хоккей

Олег Браташ рассказал о подготовке молодых хоккеистов для команд КХЛ.

«Правильное отношение к тренировочному процессу, своему здоровью, питанию и другим аспектам – в том числе общению со СМИ – крайне важно для молодого игрока, если он стремится в команду КХЛ. Когда все это у хоккеиста есть − он подарок для тренера.

Есть много примеров таких спортсменов, самый яркий для меня – это Кирилл Капризов. Он от природы очень талантливый и одаренный, но при этом Кирилл культурный, скромный и трудолюбивый человек.

Много забивает, при этом выполняет необходимую работу в обороне. Капризов – эталон хоккейного воспитания и правильного отношения к делу.

Тот же Панарин всегда отрабатывал в обороне. Не скажу, что он не выполняет тренерских установок. Нешаблонные действия – это про игру с шайбой.

Я поощряю творчество, гениального игрока не надо ограничивать в креативе.

А вот действуя без шайбы, каждый должен выполнять установку. Действуя правильно, такой игрок будет еще более эффективен – нужно его в этом убедить», – сказал главный тренер «Лады».

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