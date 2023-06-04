Браташ о предложении от «Лады»: «Долго не думал. Сейчас у меня нет прежней загруженности в ФХР»

Теги Лада ФХР молодежная сборная России Олег Браташ КХЛ Хоккей

Олег Браташ рассказал, почему быстро согласился возглавить «Ладу».

— Как долго думали над предложением «Лады»? Сейчас команде приходится формироваться по остаточному принципу, и пока перспективы выглядят не самыми радужными.

— Долго не думал, потому что люблю свою работу и хочу работать. Все взвесил, обсудил все нюансы и быстро дал ответ.

Сейчас у меня нет той загруженности в ФХР. В том числе из-за того, что мы не участвуем в международных соревнованиях, кроме тех, что организуем самостоятельно, – сказал главный тренер «Лады» и молодежной сборной России.

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