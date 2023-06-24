Фетисов о том, есть ли в России место для иностранных экологических организаций: «ЮНЕСКО, все структуры работают. О чем вы? Нас из олимпийского движения просто так исключили, лучше бы об этом позаботились»
Вячеслав Фетисов высказался о признании экологических организаций нежелательными в РФ.
Ранее Greenpeace и Всемирный фонд природы (WWF) были включены в перечень нежелательных организаций на территории России.
– В России вообще есть место для иностранных экологических инициатив или в стране должны работать только российские организации?
– Могут все [вести свою деятельность]. ЮНЕСКО, все структуры работают. О чем вы?
Нас вот из Олимпийского комитета выгнали почему-то, никого не парит, лучше бы об этом позаботились. Почему нас вдруг исключили из олимпийского движения, не задавались этим вопросом? Без всяких обоснований, просто так. Сказали: «До свидания», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Фетисов.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
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