Фетисов о том, есть ли в России место для иностранных экологических организаций: «ЮНЕСКО, все структуры работают. О чем вы? Нас из олимпийского движения просто так исключили, лучше бы об этом позаботились»

Вячеслав Фетисов высказался о признании экологических организаций нежелательными в РФ.

Ранее Greenpeace и Всемирный фонд природы (WWF) были включены в перечень нежелательных организаций на территории России.

– В России вообще есть место для иностранных экологических инициатив или в стране должны работать только российские организации?

– Могут все [вести свою деятельность]. ЮНЕСКО, все структуры работают. О чем вы?

Нас вот из Олимпийского комитета выгнали почему-то, никого не парит, лучше бы об этом позаботились. Почему нас вдруг исключили из олимпийского движения, не задавались этим вопросом? Без всяких обоснований, просто так. Сказали: «До свидания», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы .

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.