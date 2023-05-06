Бабаев про Марушева: «Вегас» не выполнил обязательств, Максима так и не подняли в основную команду. Поэтому решили вернуться в Россию»

Агент Максима Марушева сообщил, что «Вегас» не выполнил обязательств перед игроком.

Ранее стало известно, что Марушев вернется в Фонбет Чемпионат КХЛ после 2 сезонов в системе «Вегаса».

«Знаю, что несколько ребят точно вернутся в Россию. В этом нет ничего страшного, если игроки из возвращаются в КХЛ. Шанс вернуться есть всегда, главное играть и показывать результат.

Что касается моего клиента , то клуб не выполнил обязательств. Мы договаривались об одном, но Максима так и не подняли в основную команду «Вегаса». После первого сезона должны были это сделать. Более того, его начали ставить в четвертое звено, где играют одни тафгаи, о каком прогрессе может идти речь?

Поэтому решили вернуться на родину. Хоккеист принадлежит « », посмотрим, как клуб решит. Может, в системе Казани останется или будут еще варианты», – сказал .

Марушев вернется в КХЛ после 2 сезонов в системе «Вегаса». Права на форварда у «Ак Барса» («СЭ»)