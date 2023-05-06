Бабаев про Марушева: «Вегас» не выполнил обязательств, Максима так и не подняли в основную команду. Поэтому решили вернуться в Россию»

Теги Ак Барс Шуми Бабаев НХЛ АХЛ КХЛ Вегас Максим Марушев Хендерсон Хоккей

Агент Максима Марушева сообщил, что «Вегас» не выполнил обязательств перед игроком.

Ранее стало известно, что Марушев вернется в Фонбет Чемпионат КХЛ после 2 сезонов в системе «Вегаса».

«Знаю, что несколько ребят точно вернутся в Россию. В этом нет ничего страшного, если игроки из НХЛ возвращаются в КХЛ. Шанс вернуться есть всегда, главное играть и показывать результат. 

Что касается моего клиента Максима Марушева, то клуб не выполнил обязательств. Мы договаривались об одном, но Максима так и не подняли в основную команду «Вегаса». После первого сезона должны были это сделать. Более того, его начали ставить в четвертое звено, где играют одни тафгаи, о каком прогрессе может идти речь?

Поэтому решили вернуться на родину. Хоккеист принадлежит «Ак Барсу», посмотрим, как клуб решит. Может, в системе Казани останется или будут еще варианты»,  – сказал Шуми Бабаев.

Марушев вернется в КХЛ после 2 сезонов в системе «Вегаса». Права на форварда у «Ак Барса» («СЭ»)

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24 комментария

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Дмитрий Якушевич
6+9 в 60 матчах АХЛ. О каких обязательствах может идти речь??)?
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+65
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Rialto 82
Какие тафгаи, чудак, их в АХЛ практически не осталось.
+34
-4
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Bardownski
Так Вегас виноват, что это чудо в перьях даже в АХЛ не тянет?
+29
-3
+26
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RVC
Ответ marshal .masha
Ну что мог обещать Вегас, если даже на уровне ВХЛ Марушев ни чем не выделялся, не смог пробиться в состав Ак Барса. Или в Вегас попасть легче , чем в Ак Барс?
конечно легче! Шипачев сначала за Вегас дебютировал, а потом за Ак Барс!)))
+21
-1
+20
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Ыжык
Во заливает) Наплел пацану про обязательства, денег поимел и доволен. Вегас класть хотел на все эти влажные фантазии. Правила простые, выполняешь требования играешь в основе, не выполняешь едешь в АХЛ.
+19
-1
+18
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marshal .masha
Ну что мог обещать Вегас, если даже на уровне ВХЛ Марушев ни чем не выделялся, не смог пробиться в состав Ак Барса. Или в Вегас попасть легче , чем в Ак Барс?
+16
0
+16
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Hell-On Earth
Какой же это все таки шут, а не агент. Жалко парней которые с ним работают
+16
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Евгений Цыбулин
Ответ Дмитрий Якушевич
6+9 в 60 матчах АХЛ. О каких обязательствах может идти речь??)?
Вторая звезда Вегаса,после Шипачева)))Тому тоже-второе звено обещали,по сказкам агента)
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Александр Богомолов
Какой все же мерзкий тип... Я про Бабаева, конечно же
+10
-1
+9
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Melnikov1968
А обязаны были поднять? Даже в том случае, если игрок не тянет на основную команду? Ты эту пургу на кухне заливай. Кто достоин, тот играет.
+8
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Bashibuzuck
Ааа, ну конечно клуб виноват, он феерил, а они вот так вот😂
+8
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+7
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Matador
короче наказали Вегас! Пусть теперь локти кусают :)
+6
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ranelgee
Это чисто русская формулировка: «Вегас уроды, потому что бревно в основу не поставили»
+6
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Артем Зырянов
Какой же Бабаев простофиля. Или пытается делать идиотов из остальных.
+6
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Волька-ибн-Алёша
бредовый бред,играть надо лучше
+6
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jonnysilverhand01
Ага, может его в первое звено ещё ? Ты его статистику в забивной АХЛ видел ? Агент ###
+6
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Сергей Козырев
Надо быть идиотом чтобы довериться чуваку которого зовут шуми Бабаев, это же хоккейный селюк, который только говорит что его подобечные заслуживают милиарды
+5
-1
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Makarosh
Щас бы этому Цыгану у которого были устные договоренности с Авангардом по Чинахову, кому то предъявлять за обязательства
аххав
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Anton Woland
>В этом нет ничего страшного, если игроки из НХЛ возвращаются в КХЛ.

Если из НХЛ возвращаются - это хорошо для лиги, но у этого игрока 0 матчей за Вегас и 0.3 очка в среднем за матч в фарме
+3
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Иван Голинько
прям товар лицом, молодец бабай....
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Jeff Lebowski
Какие обязательства ещё? Обещали арбузы к тебе ходить покупать?
+1
0
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Василий73
Горе агент ! Кто то ему ещё верит ? Почему у него не заберут лицензию ? Парни бегите , пока Вас грязью не испачкали
+1
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Maxim Shumov
Да эти пендосы должны были ему Харт вручить. Ни о чем с ними договориться нельзя.
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