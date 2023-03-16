Вице-президент «Металлурга» о Яковлеве: «Святая пятка» и все прочее – чепуха. Многие могут говорить про везение, но везет тому, кто везет»

поделился мыслями об итогах серии против « ».

«Металлург» выиграл серию первого раунда плей-офф со счетом 4-3.

– Более нервной, чем некоторые ожидали, получилась первая серия. Какие основные выводы из нее можно сделать?

– Никто не ожидал легкой серии. Команда хорошая, играющая, в первых играх делали много ошибок, которые они реализовали.

Со своим большинством не очень. Слава Богу в последней игре оно более-менее подправилось, может быть, завело то, что Гриша Дронов показал, что если вы не решаете, то я проеду и решу.

А команда настроена была, злая, то, что получилось с 1:3, оно получилось. Многие могут говорить про везение, но везет тому, кто везет. Думаю, следующая серия будет интересная.

– Агент Алеша Пилко после седьмого матча написал, что – лучший игрок за пределами НХЛ. Что-то думаете по этому поводу?

– Алеша Пилко – агент. Каждый кулик свое болото хвалит. Эдди в порядке, сами все видим. Дальше я Алешу Пилко комментировать я не буду.

– В футболе есть такое определение «Рука бога» – рука Марадоны, который забил гол англичанам.

– Я этот гол помню.

– Как вы думаете, пятка может войти в историю?

– Причем здесь пятка Яковлева? Яковлев пошел на пятачок, начал работать, куда попала шайба, туда попала. «Святая пятка» и все прочее – чепуха. Это игра, – сказал вице-президент «Металлурга».