Вице-президент «Металлурга» о Яковлеве: «Святая пятка» и все прочее – чепуха. Многие могут говорить про везение, но везет тому, кто везет»

Теги Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Егор Яковлев Эдди Паскуале Сергей Ласьков Алеша Пилко Хоккей

Сергей Ласьков поделился мыслями об итогах серии против «Автомобилиста».

«Металлург» выиграл серию первого раунда плей-офф со счетом 4-3.

– Более нервной, чем некоторые ожидали, получилась первая серия. Какие основные выводы из нее можно сделать?

– Никто не ожидал легкой серии. Команда хорошая, играющая, в первых играх делали много ошибок, которые они реализовали.

Со своим большинством не очень. Слава Богу в последней игре оно более-менее подправилось, может быть, завело то, что Гриша Дронов показал, что если вы не решаете, то я проеду и решу.

А команда настроена была, злая, то, что получилось с 1:3, оно получилось. Многие могут говорить про везение, но везет тому, кто везет. Думаю, следующая серия будет интересная.

– Агент Алеша Пилко после седьмого матча написал, что Эдди Паскуале – лучший игрок за пределами НХЛ. Что-то думаете по этому поводу?

– Алеша Пилко – агент. Каждый кулик свое болото хвалит. Эдди в порядке, сами все видим. Дальше я Алешу Пилко комментировать я не буду.

– В футболе есть такое определение «Рука бога» – рука Марадоны, который забил гол англичанам.

– Я этот гол помню.

– Как вы думаете, пятка Егора Яковлева может войти в историю?

– Причем здесь пятка Яковлева? Яковлев пошел на пятачок, начал работать, куда попала шайба, туда попала. «Святая пятка» и все прочее – чепуха. Это игра, – сказал вице-президент «Металлурга».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий