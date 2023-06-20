Егор Яковлев: «Бобровский – великолепный вратарь. Хотелось, чтобы он выиграл в финале Кубка Стэнли»

Теги Металлург Мг Сборная России по хоккею Флорида Кубок Стэнли Василий Кошечкин Сергей Бобровский КХЛ олимпийский хоккейный турнир Егор Яковлев Матч ТВ Хоккей

Егор Яковлев хотел, чтобы Сергей Бобровский выиграл в финале Кубка Стэнли.

«Вегас» победил «Флориду» в финальной серии плей-офф НХЛ (4-1).

– Уже соскучился, потихоньку начинаю выходить на лед.

Финал Кубка Стэнли? Смотрел не полностью, отрывками. Хотелось, чтобы Бобровский выиграл в финале, но пока не получилось. Он является великолепным вратарем.

Отпуск проходит замечательно.

– Когда вы выходили бить буллит на Олимпиаде, вы понимали, что настроение страны зависит от вас?

– В игре все быстро, все в моменте. Если бы было полное осознание в моменте, думаю, что могло сложиться не все так удачно.

Кошечкин? Он для меня является особенным игроком, мы с ним выигрывали олимпийское золото.

Предвкушение перед новым сезоном? Нужно полностью отдохнуть от прошедшего сезона, чтобы восстановилась психика от неудач или наоборот феерии, – сказал защитник «Металлурга» Яковлев.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Дело прошлое ЯК 44 хорошо бьёт булиты. Хоть и защитник, хладнокровно,спокойствие ему хватает.
А на счёт Бобра, не полезло бывает...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ROS#
После вылившиеся озёр соплей и слез как то начинаешь сомневаться что в хоккей играют настоящие мужчины.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий