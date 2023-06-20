Егор Яковлев: «Бобровский – великолепный вратарь. Хотелось, чтобы он выиграл в финале Кубка Стэнли»
Егор Яковлев хотел, чтобы Сергей Бобровский выиграл в финале Кубка Стэнли.
«Вегас» победил «Флориду» в финальной серии плей-офф НХЛ (4-1).
– Уже соскучился, потихоньку начинаю выходить на лед.
Финал Кубка Стэнли? Смотрел не полностью, отрывками. Хотелось, чтобы Бобровский выиграл в финале, но пока не получилось. Он является великолепным вратарем.
Отпуск проходит замечательно.
– Когда вы выходили бить буллит на Олимпиаде, вы понимали, что настроение страны зависит от вас?
– В игре все быстро, все в моменте. Если бы было полное осознание в моменте, думаю, что могло сложиться не все так удачно.
Кошечкин? Он для меня является особенным игроком, мы с ним выигрывали олимпийское золото.
Предвкушение перед новым сезоном? Нужно полностью отдохнуть от прошедшего сезона, чтобы восстановилась психика от неудач или наоборот феерии, – сказал защитник «Металлурга» Яковлев.
А на счёт Бобра, не полезло бывает...