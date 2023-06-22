Лучший бомбардир «Рязани» Силантьев перешел в «Металлург», подписав пробный контракт. У форварда 33 очка в 49 играх сезона ВХЛ

Дмитрий Силантьев перешел в «Металлург».

22-летний нападающий подписал пробное соглашение с уральским клубом.

Прошедший сезон форвард провел в составе « » в .

Силантьев занял первое место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 33 (15+18) очка при полезности «плюс 11» в 49 матчах регулярного чемпионата .

В общей сложности в лиге нападающий отметился 47 (23+24) баллами в 83 играх.