Лучший бомбардир «Рязани» Силантьев перешел в «Металлург», подписав пробный контракт. У форварда 33 очка в 49 играх сезона ВХЛ
Дмитрий Силантьев перешел в «Металлург».
22-летний нападающий подписал пробное соглашение с уральским клубом.
Прошедший сезон форвард провел в составе «Рязани» в ВХЛ.
Силантьев занял первое место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 33 (15+18) очка при полезности «плюс 11» в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
В общей сложности в лиге нападающий отметился 47 (23+24) баллами в 83 играх.
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