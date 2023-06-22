Андерсон продлил контракт с «Чикаго» на 800 тысяч долларов. Форвард набрал 6 очков в 24 матчах после перехода из «Торонто»

«Чикаго» и Джозеф Андерсон подписали новый контракт.

Нападающий продлил соглашение с клубом на один год и 800 тысяч долларов.

перешел в «Блэкхокс» по ходу прошлого сезона из «Торонто» в результате обмена.

В составе « » форвард сыграл 24 матча в регулярном чемпионате и набрал 6 (4+2) очков при полезности «минус 9» и среднем игровом времени 12:56.