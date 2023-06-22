Андерсон продлил контракт с «Чикаго» на 800 тысяч долларов. Форвард набрал 6 очков в 24 матчах после перехода из «Торонто»

Теги Чикаго НХЛ Джозеф Андерсон Хоккей

«Чикаго» и Джозеф Андерсон подписали новый контракт.

Нападающий продлил соглашение с клубом на один год и 800 тысяч долларов.

Джозеф Андерсон перешел в «Блэкхокс» по ходу прошлого сезона из «Торонто» в результате обмена.

В составе «Чикаго» форвард сыграл 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (4+2) очков при полезности «минус 9» и среднем игровом времени 12:56.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий