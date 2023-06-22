Агент Лайона: «Алексу нравится во «Флориде». Если он выйдет на рынок, варианты найдутся. Но он предпочел бы остаться»

Теги возможные переходы Флорида НХЛ Алекс Лайон Хоккей

Агент Алекса Лайона сообщил, что игрок хотел бы остаться во «Флориде».

Вратарь может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

«Кроме встречи Алекса с «Пантерс» по окончании сезона, никаких переговоров с этими ребятами пока не было. Но я надеюсь связаться с ними примерно во время драфта [на следующей неделе] и узнать, как обстоят дела.

Алексу там нравится. Но мы посмотрим, что произойдет.

Если он действительно выйдет на рынок, я, конечно, уверен, что для него найдутся варианты. Но он предпочел бы остаться», – сказал Пит Рутили. 

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4 комментария

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Артём Ралдугин
Ответ ABarca777
Мне кажется, что он уже может претендовать не на бэкапа! Лучше попробовать в основе любого клуба.
Интересно, в каком это клубе могут предложить место основного 30-летнему бэкапу с достаточно посредственной статистикой? Тем более, что на рынке есть варианты вроде Варламова, Раймера, Тэлбота и Корписало
Сейчас основного вратаря ищут максимум 6 команд и то, кто ищет, претендуют на обмен Харта, Сароса, Хеллебака
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