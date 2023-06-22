Агент Лайона: «Алексу нравится во «Флориде». Если он выйдет на рынок, варианты найдутся. Но он предпочел бы остаться»

Агент Алекса Лайона сообщил, что игрок хотел бы остаться во «Флориде».

Вратарь может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

«Кроме встречи с «Пантерс» по окончании сезона, никаких переговоров с этими ребятами пока не было. Но я надеюсь связаться с ними примерно во время драфта [на следующей неделе] и узнать, как обстоят дела.

Алексу там нравится. Но мы посмотрим, что произойдет.

Если он действительно выйдет на рынок, я, конечно, уверен, что для него найдутся варианты. Но он предпочел бы остаться», – сказал Пит Рутили.