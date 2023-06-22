Дадли о том, что «Флорида» пыталась задрафтовать Овечкина в 2003-м: «Я 9 раз поднимался в Центральную регистратуру. Каждый раз они говорили, что мы не только не получим его, но и потеряем драфт-пик»
Рик Дадли высказался о том, что «Флорида» хотела выбрать Овечкина на драфте НХЛ-2003.
«Некоторые скажут, что это была оригинальная идея. Некоторые скажут, что это была глупость. Я просто делал то, что мне было поручено.
Я девять раз поднимался в Центральную регистратуру, и каждый раз, когда я поднимался туда, я говорил им, что мы планируем, и они говорили мне, что мы не только не получим Овечкина, но и потеряем драфт-пик.
Вероятно, это было неправильно. Наверное, это был глупый поступок. Но [владелец клуба] Алан Коэн был умным парнем, и он решил, что это стоит усилий, поэтому мы сделали это», – сказал бывший генеральный менеджер, а ныне старший советник «Флориды».
Александр Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым общим номером на драфте-2004.
Овечкин о драфте-2003: «Флорида» пыталась задрафтовать меня в 9-м раунде. У меня пот выступил, думал: «Хочу быть первым»
он должен был выходить на драфт следующего года.Но Дадли решил всех провести и драфтануть его в 03,ссылаясь на то,что если убрать дни вискосных лет,то Овечкина можно драфтовать в 2003.