Дадли о том, что «Флорида» пыталась задрафтовать Овечкина в 2003-м: «Я 9 раз поднимался в Центральную регистратуру. Каждый раз они говорили, что мы не только не получим его, но и потеряем драфт-пик»

Теги Вашингтон Флорида Александр Овечкин НХЛ драфт НХЛ Алан Коэн Рик Дадли Хоккей

Рик Дадли высказался о том, что «Флорида» хотела выбрать Овечкина на драфте НХЛ-2003.

«Некоторые скажут, что это была оригинальная идея. Некоторые скажут, что это была глупость. Я просто делал то, что мне было поручено.

Я девять раз поднимался в Центральную регистратуру, и каждый раз, когда я поднимался туда, я говорил им, что мы планируем, и они говорили мне, что мы не только не получим Овечкина, но и потеряем драфт-пик.

Вероятно, это было неправильно. Наверное, это был глупый поступок. Но [владелец клуба] Алан Коэн был умным парнем, и он решил, что это стоит усилий, поэтому мы сделали это», – сказал бывший генеральный менеджер, а ныне старший советник «Флориды».

Александр Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым общим номером на драфте-2004.

Овечкин о драфте-2003: «Флорида» пыталась задрафтовать меня в 9-м раунде. У меня пот выступил, думал: «Хочу быть первым»

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4 комментария

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Lux_Vid Александров
Хоккейный Венгер
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АРХАТ
Помнится ген.менеджер пантер Майк Кинэн гнал пургу что Ови уже 18 на момент драфта без учёта высокосных годов)
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гилберт
В НХЛ можно брать кого угодно? Игроки не заявляются на драфт?
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Beavis and Butt Head
Ответ гилберт
В НХЛ можно брать кого угодно? Игроки не заявляются на драфт?
Нет конечно.Овцов даже не числился на драфте-03.По возрасту н
он должен был выходить на драфт следующего года.Но Дадли решил всех провести и драфтануть его в 03,ссылаясь на то,что если убрать дни вискосных лет,то Овечкина можно драфтовать в 2003.
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