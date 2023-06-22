«Лада» продлила контракт с Евгением Бодровым на год

Теги Лада Евгений Бодров КХЛ Хоккей

«Лада» подписала новый контракт с нападающим Евгением Бодровым.

Срок соглашения с 35-летним игроком рассчитан на один сезон.

Большую часть сезона-2022/23 Бодров пропустил из-за травмы. Всего он провел 14 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал 8 (4+4) баллов.

Нападающий не выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ с сезона-2019/20.

Ранее он играл в лиге за «Ладу», «Ак Барс», «Атлант», «Спартак», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Северсталь», набрав 158 (57+101) очков в 621 матче.

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