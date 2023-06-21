Агент Худобина: «Если будет достойное предложение в КХЛ, Антон продолжит карьеру здесь. Общаемся с «Авангардом», «Металлургом» и «Ладой»
Агент Антона Худобина высказался о будущем вратаря.
37-летний хоккеист по ходу минувшего сезона НХЛ был обменян в «Чикаго» из «Далласа». Худобин провел один матч за «Блэкхокс», пропустив шесть шайб от «Вашингтона» (1:6).
– Как мы видим, в таких командах, как «Авангард», «Металлург» и «Лада», есть вопросы по вратарям. С этими клубами не то, что переговоры, скорее, я бы назвал это общением. Будем разговаривать и с другими командами.
– Худобин хочет продолжить карьеру именно в КХЛ?
– Параллельно его представители в Северной Америке изучают рынок за океаном. Если будет достойное предложение в КХЛ, он продолжит карьеру здесь, – сказал Александр Черных.
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