Агент Худобина: «Если будет достойное предложение в КХЛ, Антон продолжит карьеру здесь. Общаемся с «Авангардом», «Металлургом» и «Ладой»

Агент Антона Худобина высказался о будущем вратаря.

37-летний хоккеист по ходу минувшего сезона был обменян в « » из «Далласа». Худобин провел один матч за «Блэкхокс», пропустив шесть шайб от «Вашингтона» (1:6).

– Как мы видим, в таких командах, как « », « » и « », есть вопросы по вратарям. С этими клубами не то, что переговоры, скорее, я бы назвал это общением. Будем разговаривать и с другими командами.

– Худобин хочет продолжить карьеру именно в КХЛ?

– Параллельно его представители в Северной Америке изучают рынок за океаном. Если будет достойное предложение в КХЛ, он продолжит карьеру здесь, – сказал Александр Черных.