Агент Худобина: «Если будет достойное предложение в КХЛ, Антон продолжит карьеру здесь. Общаемся с «Авангардом», «Металлургом» и «Ладой»

Теги Авангард Металлург Мг Лада Чикаго Антон Худобин НХЛ КХЛ Александр Черных Хоккей

Агент Антона Худобина высказался о будущем вратаря.

37-летний хоккеист по ходу минувшего сезона НХЛ был обменян в «Чикаго» из «Далласа». Худобин провел один матч за «Блэкхокс», пропустив шесть шайб от «Вашингтона» (1:6).

– Как мы видим, в таких командах, как «Авангард», «Металлург» и «Лада», есть вопросы по вратарям. С этими клубами не то, что переговоры, скорее, я бы назвал это общением. Будем разговаривать и с другими командами.

– Худобин хочет продолжить карьеру именно в КХЛ?

– Параллельно его представители в Северной Америке изучают рынок за океаном. Если будет достойное предложение в КХЛ, он продолжит карьеру здесь, – сказал Александр Черных.

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