Ротенберг о Дне памяти и скорби: «82 года назад гитлеровская Германия вероломно напала на СССР. Не имеем права забывать, какой ценой досталась победа нашей стране»

Теги СКА ФХР КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о Дне памяти и скорби.

«22 июня 1941 года – самый скорбный день в истории нашей страны. 82 года назад гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война.

За победу наш народ заплатил огромную цену – миллионы погибших солдат и мирных жителей, десятки миллионов беженцев, людей, которые остались без крова, разрушенные города, сожженные села…

Мой родной Ленинград и его жители перенесли беспрецедентные лишения во время блокады. Эта память и сейчас живет в сердце каждого ленинградца и петербуржца.

Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался в годы Великой Отечественной войны. Всем, кто ценой своих жизней и здоровья добыл для нашей страны великую победу. Мы не имеем права забывать о том, какой ценой досталась победа нашей стране. Спасибо вам за нашу жизнь и за мирное небо над головой!

Никто не забыт и ничто не забыто!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг.

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12 комментариев

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Welshman09
"Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война.

Война началась на рассвете
Чтоб больше народу убить.
Спали родители, спали их дети
Когда стали Киев бомбить..." (с) Борис Ковынев
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Серый
ты не наш
+7
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Cst Cap
Скоро у него будут спрашивать про биатлон, кёрлинг и нарды. Пропал дом?
+2
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Пётр Смирнов
Какую страну Ротенберга бомбили? Финляндию? Англию? Попытка подлизаться крайне плохая)
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Денис Давыдов
Ответ Напалм
не гитлеровская германия, а фашистская европа/запад! евросоюз - преемник третьего рейха
товарищ Соловьев, перелогиньтесь.
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Nick Crosier
Ценой огромной. Но очень печально,что потом появились аот такие Ротенберги.
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Денис Давыдов
про мирное небо над головой смешно 🤣
это стендап? я просто не шарю
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Nikolay
вероломно? большие сомнения, служба СВР докладывала регулярно о подготовке и формирования ударной группировки у границ. только на верху были импотенты у власти на том этапе войны
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Иван Петров
Может хватит?
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Demetrio-77
С вами забудешь
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Рус Киссенжер
Ответ Welshman09
"Двадцать второго июня, Ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили Что началася война. Война началась на рассвете Чтоб больше народу убить. Спали родители, спали их дети Когда стали Киев бомбить..." (с) Борис Ковынев
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