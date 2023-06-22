Ротенберг о Дне памяти и скорби: «82 года назад гитлеровская Германия вероломно напала на СССР. Не имеем права забывать, какой ценой досталась победа нашей стране»
Роман Ротенберг высказался о Дне памяти и скорби.
«22 июня 1941 года – самый скорбный день в истории нашей страны. 82 года назад гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война.
За победу наш народ заплатил огромную цену – миллионы погибших солдат и мирных жителей, десятки миллионов беженцев, людей, которые остались без крова, разрушенные города, сожженные села…
Мой родной Ленинград и его жители перенесли беспрецедентные лишения во время блокады. Эта память и сейчас живет в сердце каждого ленинградца и петербуржца.
Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался в годы Великой Отечественной войны. Всем, кто ценой своих жизней и здоровья добыл для нашей страны великую победу. Мы не имеем права забывать о том, какой ценой досталась победа нашей стране. Спасибо вам за нашу жизнь и за мирное небо над головой!
Никто не забыт и ничто не забыто!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг.
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война.
Война началась на рассвете
Чтоб больше народу убить.
Спали родители, спали их дети
Когда стали Киев бомбить..." (с) Борис Ковынев
это стендап? я просто не шарю