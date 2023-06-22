Ротенберг о Дне памяти и скорби: «82 года назад гитлеровская Германия вероломно напала на СССР. Не имеем права забывать, какой ценой досталась победа нашей стране»

Роман Ротенберг высказался о Дне памяти и скорби.

«22 июня 1941 года – самый скорбный день в истории нашей страны. 82 года назад гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война.

За победу наш народ заплатил огромную цену – миллионы погибших солдат и мирных жителей, десятки миллионов беженцев, людей, которые остались без крова, разрушенные города, сожженные села…

Мой родной Ленинград и его жители перенесли беспрецедентные лишения во время блокады. Эта память и сейчас живет в сердце каждого ленинградца и петербуржца.

Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался в годы Великой Отечественной войны. Всем, кто ценой своих жизней и здоровья добыл для нашей страны великую победу. Мы не имеем права забывать о том, какой ценой досталась победа нашей стране. Спасибо вам за нашу жизнь и за мирное небо над головой!

Никто не забыт и ничто не забыто!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Ротенберг.