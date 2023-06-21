Проворов о «Коламбусе»: «Когда переходишь в новую команду, это придает много новой, позитивной энергии. Надеюсь, мы сможем выйти в плей-офф»

Теги Коламбус НХЛ Иван Проворов Хоккей

Иван Проворов высказался о переходе в «Коламбус».

«Я рад присоединиться к «Коламбусу» и стать частью этой команды и организации, но у меня все еще оставалось пять с половиной дней отпуска. 

Я думаю, каждый раз, когда ты присоединяешься к новой группе ребят, к новой команде, к новому тренерскому штабу, переходишь в другой город, это придает много новой, позитивной энергии. Когда это помогает тебе играть лучше и набраться энергии на сезон, это действительно приятно. В целом, я действительно воодушевлен игроками и возможностью выиграть несколько матчей и продолжать становиться лучше как команда.

Никогда не знаешь наверняка, надеюсь, мы сможем выйти в плей-офф и двигаться дальше», – сказал защитник.

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