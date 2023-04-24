Илья Любушкин: «Баффало» переходит на следующий этап взросления, надеюсь, будем одной из лучших команд НХЛ. Далин – один из лучших защитников лиги»
Илья Любушкин выразил надежду, что «Баффало» станет одной из лучших команд НХЛ в следующем сезоне.
– Принципиально ли для вас следить за собственной статистикой? По количеству силовых приемов и блокированных бросков в команде вы оказались в первой тройке.
– Я считаю, что должен делать то, что помогает команде.
Если моя игра в плане физики приносит результат, значит, я должен делать это больше. Возможно, в физическом, силовом плане я мог немного больше внести вклад в команду. Но так получилось.
– В лидерах по этой статистике идет Расмус Далин, который в сезоне отличался результативностью. Говорит ли это о его универсализме?
– Думаю, что Расмус растет как игрок, как мастер.
Он один из лучших защитников лиги. Сейчас он привнес в свою игру такой компонент, как силовая игра. У него это прекрасно получается, и думаю, он будет прогрессировать еще очень долго.
– Болельщики «Баффало» отмечают, что у команды хороший костяк, и видят в нем перспективы. Какое ощущение у вас в этом плане?
– Определенно, оно у меня такое же позитивное. Как видите, у нас одна из самых молодых команд в лиге, но она переходит в следующий этап взросления.
Парни растут, привыкают к уровню лиги.
Я думаю, в следующем сезоне для нас все кардинально поменяется, и я надеюсь, мы будем одной из лучших команд лиги, – сказал защитник «Баффало».
Защитников можно обменами набрать
Пример Эвз вообще нерелевантен, ибо это первая команда за долгие годы, которая без обороны и с вратарем с 90% отраженных бросков, выиграла КС, да и к Баффало это вообще никакого отношения не имеет)