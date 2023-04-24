Илья Любушкин: «Баффало» переходит на следующий этап взросления, надеюсь, будем одной из лучших команд НХЛ. Далин – один из лучших защитников лиги»

Теги Баффало НХЛ Илья Любушкин Расмус Далин ТАСС Хоккей

Илья Любушкин выразил надежду, что «Баффало» станет одной из лучших команд НХЛ в следующем сезоне.

– Принципиально ли для вас следить за собственной статистикой? По количеству силовых приемов и блокированных бросков в команде вы оказались в первой тройке.

– Я считаю, что должен делать то, что помогает команде.

Если моя игра в плане физики приносит результат, значит, я должен делать это больше. Возможно, в физическом, силовом плане я мог немного больше внести вклад в команду. Но так получилось.

– В лидерах по этой статистике идет Расмус Далин, который в сезоне отличался результативностью. Говорит ли это о его универсализме?

– Думаю, что Расмус растет как игрок, как мастер.

Он один из лучших защитников лиги. Сейчас он привнес в свою игру такой компонент, как силовая игра. У него это прекрасно получается, и думаю, он будет прогрессировать еще очень долго.

– Болельщики «Баффало» отмечают, что у команды хороший костяк, и видят в нем перспективы. Какое ощущение у вас в этом плане? 

– Определенно, оно у меня такое же позитивное. Как видите, у нас одна из самых молодых команд в лиге, но она переходит в следующий этап взросления.

Парни растут, привыкают к уровню лиги.

Я думаю, в следующем сезоне для нас все кардинально поменяется, и я надеюсь, мы будем одной из лучших команд лиги, – сказал защитник «Баффало».

8 комментариев

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Misson
У Баффало действительно в кои-то веки талантливый и молодой состав. Играют весело, в атаку, результативно. Но была большая проблема в обороне. Её надо решать либо подписанием опытных надежных защитников, либо дождаться когда созреют свои молодые защитники (тот же Далин, Пауэр, Самуэльсон, Йокихарью).
+4
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+4
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Дима Миронов
интересно что решат владельцы?место под потолком много можно на рынке Орлова/Гаврикова/Бертуцци взять
+1
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ottomann
Ответ Misson
У Баффало действительно в кои-то веки талантливый и молодой состав. Играют весело, в атаку, результативно. Но была большая проблема в обороне. Её надо решать либо подписанием опытных надежных защитников, либо дождаться когда созреют свои молодые защитники (тот же Далин, Пауэр, Самуэльсон, Йокихарью).
Им бы "тащера" в ворота и уже можно было бы о плей-офф думать
+1
0
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Garikus89
Баффало нормальные домоседы нужны, тогда результаты будут лучше. Хотя у НДД тоже был не так давно прорывной сезон для молодежи, а потом на следующий резко сдулись, пару лет в себя приходили
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-3
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Иван Павлов
Ответ Misson
У Баффало действительно в кои-то веки талантливый и молодой состав. Играют весело, в атаку, результативно. Но была большая проблема в обороне. Её надо решать либо подписанием опытных надежных защитников, либо дождаться когда созреют свои молодые защитники (тот же Далин, Пауэр, Самуэльсон, Йокихарью).
Самая большая проблема на данный момент там - это вратари. Сможет ли её в одиночку решить Ливай - вопрос.
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ottomann
Ответ Дима Миронов
интересно что решат владельцы?место под потолком много можно на рынке Орлова/Гаврикова/Бертуцци взять
Бертуцци брать -атаку устоять, а надо бы защиту , а лучше топового вратаря (тащера) , этого уже будет достаточно для плей-офф в следующем году.

Защитников можно обменами набрать
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j_jms
Ответ Garikus89
Баффало нормальные домоседы нужны, тогда результаты будут лучше. Хотя у НДД тоже был не так давно прорывной сезон для молодежи, а потом на следующий резко сдулись, пару лет в себя приходили
"Нормальные домоседы", в каждом финале кубка Стэнли играют, ценою в лям. Только не из-за наличия того или иного конкретно, команда выходит в плов или берет кубок. Их каждый год на рынке два десятка. Есть масса вариантов сугубо оборонительных защитников, при которых Колорадо все равно бы взял Стэнли, и не дороже тех, что играли. Не там причина.
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Garikus89
Ответ j_jms
"Нормальные домоседы", в каждом финале кубка Стэнли играют, ценою в лям. Только не из-за наличия того или иного конкретно, команда выходит в плов или берет кубок. Их каждый год на рынке два десятка. Есть масса вариантов сугубо оборонительных защитников, при которых Колорадо все равно бы взял Стэнли, и не дороже тех, что играли. Не там причина.
Ну так "нормального домоседа" за лям вместо Брайсона с -24 Баффало бы вполне хватило, чтобы набрать на одну победу больше и выйти в плей-офф.

Пример Эвз вообще нерелевантен, ибо это первая команда за долгие годы, которая без обороны и с вратарем с 90% отраженных бросков, выиграла КС, да и к Баффало это вообще никакого отношения не имеет)
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