«Баффало» ведет переговоры с Далином о контракте с зарплатой 10 млн долларов в год
«Баффало» ведет переговоры с Расмусом Далином о новом контракте.
Действие контракта 23-летнего шведского хоккеиста с кэпхитом 6 миллионов долларов рассчитано до конца следующего сезона.
Журналист Чад ДеДоминикис сообщил, что «Сэйбрс» близки к подписанию нового соглашения с Расмусом Далином.
До 1 июля стороны не могут объявить о договоренности официально, но считается, что «Баффало» почти согласовал с игроком новое 8-летнее соглашение на общую сумму 80 миллионов долларов.
В этом случае среднегодовая зарплата хоккеиста составит 10 миллионов долларов.
Защитник набрал 73 (15+58) балла за результативность при полезности «плюс 12» в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне
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