«Баффало» ведет переговоры с Далином о контракте с зарплатой 10 млн долларов в год

Теги Баффало НХЛ Расмус Далин Хоккей

«Баффало» ведет переговоры с Расмусом Далином о новом контракте.

Действие контракта 23-летнего шведского хоккеиста с кэпхитом 6 миллионов долларов рассчитано до конца следующего сезона.

Журналист Чад ДеДоминикис сообщил, что «Сэйбрс» близки к подписанию нового соглашения с Расмусом Далином

До 1 июля стороны не могут объявить о договоренности официально, но считается, что «Баффало» почти согласовал с игроком новое 8-летнее соглашение на общую сумму 80 миллионов долларов.

В этом случае среднегодовая зарплата хоккеиста составит 10 миллионов долларов.

Защитник набрал 73 (15+58) балла за результативность при полезности «плюс 12» в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне

3 комментария

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Джон Мщузавсех
Прекрасные контракты, на радость букам. Команды с такими контрактами можно спокойно понижать в кубковых рейтингах, ахаха.
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kostya187
Норм контракт в сравнении с другими переплаченными контрактами некоторых защитников.
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Quiet Space
Классный игрок, но 10 перебор. 8-9 норм
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