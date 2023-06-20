Гендиректор «Салавата»: «Для построения чемпионской команды нужно 6 лет, но у нас нет этого времени. Будем совмещать этот процесс и выполнение больших задач»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Чемпионат.com Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» высказался о противостоянии с «Ак Барсом».

«Действительно, «Ак Барс» серьезно усилился в это межсезонье. Но мы все-таки выйдем играть на «Зеленое дерби».

Уже известно, что для построения чемпионской команды необходимо шесть лет. Однако у нас нет этого времени.

Будем совмещать выполнение больших задач и процесс построения команды. Не скажу, что такое положение нас устраивает», – сказал Ринат Баширов.

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!

Александр Пашков: «О каком «Зеленом дерби» можно говорить, если у «Салавата» самый высокооплачиваемый – Науменков? Как ему закрыть Яшкина, Радулова, Шипачева?»

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3 комментария

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Hitgoe Himgob
Вегас за 6 лет два раза в финал НХЛ вышел с нуля.
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sd4fmwrvz8
Кто его выпустил из ульи?когда вопросы были с долгами , молчал в тряпочку,а тут сразу рот открыл
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Ачиваков Марат
Высказывание в стиле Ротенберга, " но мы все таки выйдем играть" 🤣. Что, можно и не выходить? Или он имел ввиду себя и Чижова.
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