Гендиректор «Салавата»: «Для построения чемпионской команды нужно 6 лет, но у нас нет этого времени. Будем совмещать этот процесс и выполнение больших задач»

Гендиректор «Салавата» высказался о противостоянии с «Ак Барсом».

«Действительно, «Ак Барс» серьезно усилился в это межсезонье. Но мы все-таки выйдем играть на «Зеленое дерби».

Уже известно, что для построения чемпионской команды необходимо шесть лет. Однако у нас нет этого времени.

Будем совмещать выполнение больших задач и процесс построения команды. Не скажу, что такое положение нас устраивает», – сказал Ринат Баширов.

В 2017-м владелец «Вегаса» озвучил цель – Кубок Стэнли через 6 лет. В 2023-м его команда сделала это!!!

Александр Пашков: «О каком «Зеленом дерби» можно говорить, если у «Салавата» самый высокооплачиваемый – Науменков? Как ему закрыть Яшкина, Радулова, Шипачева?»