«Металлург» перевел 7-й матч с «Автомобилистом» в овертайм, уступая 1:3 и забив дважды на 54-й и 56-й минутах

Теги Металлург Мг Автомобилист видео КХЛ Кубок Гагарина Егор Яковлев Семен Кошелев Хоккей

«Металлург» отыграл две шайбы по ходу третьего периода матча с «Автомобилистом».

Команды проводят седьмую игру серии первого раунда Кубка Гагарина.

В начале третьего периода – на 42-й минуте – екатеринбуржцы забили, сделав счет 3:1, увеличив свое преимущество до двух голов после шайбы Алексея Макеева.

Однако магнитогорцы смогли забить дважды во второй половине третьего периода, отыграться и перевести седьмой матч в овертайм.

На 54-й минуте одну шайбу отыграл Семен Кошелев, а на 56-й минуте – счет стал равным благодаря голу Егора Яковлева.

22 комментария

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Анатолий Скитаев
С ПОБЕДОЙ с большой буквы!
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Константин Филиппов
Ответ Vladichka Niskazhunikomu
ну в данном случае игра проиграна в 6 матче, спасибо Бобкову. Да и сегодня, вроде и выручал, а команда из-за него нервничала. В решающих же моментах, не вытянул. А вот Паскуале сыграл гениально. если бы не он, Металлург не прошел бы дальше. Не вовремя швед сломался...
Согласен все решили варотчики ! и центры екат. постоянно учили абитров как шайбу в игру вводить
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wolkov
перефразируя героя Мэтью Маканаг и в фильме "Деньги на двоих": авто всегда вылетали в 1 раунде плей-офф и сегодня вылетят🤷‍♂️🤷‍♂️
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Workaholic
Да слава богу что просрали, хоть город не позорить дальше перед Омском. Позорище безвольное, из года в год одно и то же
ну в данном случае игра проиграна в 6 матче, спасибо Бобкову. Да и сегодня, вроде и выручал, а команда из-за него нервничала. В решающих же моментах, не вытянул. А вот Паскуале сыграл гениально. если бы не он, Металлург не прошел бы дальше. Не вовремя швед сломался...
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Workaholic
Да слава богу что просрали, хоть город не позорить дальше перед Омском.
Позорище безвольное, из года в год одно и то же
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4unakabra
И все-таки Автомобилист оказался сладкой булочкой
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Back to the Future in 2012 :)!!!
ХК Автомобилист (((. P.S. Теперь хоккей смотреть не буду, значит скоро в сад пора ♥ :)!!!
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ser7777
Магнитку с Победой! В конце третьего и в овере были лучше. Авто, достойная серия тоже молодцы.
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viktorzabarkas
Отличная игра как и весь плей-офф!!
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Дина Мусина
Северсталь 2-0 ! Красавчики !
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Дина Мусина
Вообще классный плэй-фф в этом сезоне .Ещё один конкурент наш минус .)
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Алексей Викторович
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Andy
Магнитку с победой. Сказался опыт Воробьева.
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татарин Казанский
Да Авто, так просрать блин. Магнитка с победой.
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Дина Мусина
С волевой победой Металлург ! Болельщиков ММГ с победой !
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barbarian1991
Автомобилист сам себя похоронил.
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Дина Мусина
Гол Северсталь 1-0 !
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mnb213
Зааруба знатная, командам удачи.
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Евгений Чачило
Ответ Игорь Климов
Бобков помог.
Помог большинство ММГ получить или помог не отразив рикошет от конька?
+5
-2
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Xell
Ответ Евгений Чачило
Автомобилист сделал все, чтобы вернуть ММГ в игру.
А говорили у Магнитки нет физики. Но 2гола забиты в конце 3периода хм)
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-4
-4
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Игорь Климов
Ответ Евгений Чачило
Автомобилист сделал все, чтобы вернуть ММГ в игру.
Бобков помог.
+2
-7
-5
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Евгений Чачило
Автомобилист сделал все, чтобы вернуть ММГ в игру.
+23
-1
+22
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