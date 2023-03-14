«Металлург» перевел 7-й матч с «Автомобилистом» в овертайм, уступая 1:3 и забив дважды на 54-й и 56-й минутах

« » отыграл две шайбы по ходу третьего периода матча с « ».

Команды проводят седьмую игру серии первого раунда Кубка Гагарина.

В начале третьего периода – на 42-й минуте – екатеринбуржцы забили, сделав счет 3:1, увеличив свое преимущество до двух голов после шайбы Алексея Макеева.

Однако магнитогорцы смогли забить дважды во второй половине третьего периода, отыграться и перевести седьмой матч в овертайм.

На 54-й минуте одну шайбу отыграл , а на 56-й минуте – счет стал равным благодаря голу .