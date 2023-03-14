«Металлург» перевел 7-й матч с «Автомобилистом» в овертайм, уступая 1:3 и забив дважды на 54-й и 56-й минутах
«Металлург» отыграл две шайбы по ходу третьего периода матча с «Автомобилистом».
Команды проводят седьмую игру серии первого раунда Кубка Гагарина.
В начале третьего периода – на 42-й минуте – екатеринбуржцы забили, сделав счет 3:1, увеличив свое преимущество до двух голов после шайбы Алексея Макеева.
Однако магнитогорцы смогли забить дважды во второй половине третьего периода, отыграться и перевести седьмой матч в овертайм.
На 54-й минуте одну шайбу отыграл Семен Кошелев, а на 56-й минуте – счет стал равным благодаря голу Егора Яковлева.
Позорище безвольное, из года в год одно и то же