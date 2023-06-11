Андрей Коваленко: «Благодаря «Йокериту» Финляндия выиграла ОИ-2022, но клубу не позволяют заявиться в чемпионате страны. В Европе политика съедает хоккей. Позорище!»

Теги ИИХФ Андрей Коваленко Сборная Финляндии по хоккею Слован Йокерит КХЛ Шимон Шемберг олимпийский хоккейный турнир Лев Политика Хоккей

Андрей Коваленко отреагировал на критику Шимона Шемберга в адрес КХЛ.

Ранее бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг заявил, что КХЛ разрушила европейский хоккей, а иностранные клубы, выступавшие в лиге, после ухода исчезли или почти обанкротились. В качестве примеров он привел «Медвешчак», «Слован», «Лев», «Йокерит» и рижское «Динамо».

– У бывших европейских клубов КХЛ, например, «Лева» и «Йокерита», действительно проблемы.

– Так они созданы искусственно, с политическими целями – в качестве наказания за вступление в КХЛ. Благодаря тому же «Йокериту» сборная Финляндии выиграла Олимпиаду в Пекине, но сегодня этому клубу не позволяют заявиться в чемпионате Финляндии. Примерно такие же проблемы у «Лева» и «Слована».

В России делается все возможное, чтобы разделить спорт и политику. И, наоборот, в Европе политика съедает хоккей, да и весь спорт. Вот где позорище!

Не сомневаюсь, что рано или поздно именно Европа от этого и пострадает. А Россия, наоборот, вернется на новые позиции, – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.

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6 комментариев

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Melnikov1968
Ты какое отношение имеешь к финскому хоккею? Переживай за наши клубы, финны сами разберутся.
+5
-1
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Серый
Йокерит заявился в Местис
+1
0
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