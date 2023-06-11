Андрей Коваленко: «Благодаря «Йокериту» Финляндия выиграла ОИ-2022, но клубу не позволяют заявиться в чемпионате страны. В Европе политика съедает хоккей. Позорище!»

Андрей Коваленко отреагировал на критику Шимона Шемберга в адрес КХЛ.

Ранее бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг заявил, что КХЛ разрушила европейский хоккей, а иностранные клубы, выступавшие в лиге, после ухода исчезли или почти обанкротились. В качестве примеров он привел «Медвешчак», «Слован», «Лев», «Йокерит» и рижское «Динамо».

– У бывших европейских клубов КХЛ, например, «Лева» и «Йокерита», действительно проблемы.

– Так они созданы искусственно, с политическими целями – в качестве наказания за вступление в КХЛ. Благодаря тому же «Йокериту» сборная Финляндии выиграла Олимпиаду в Пекине, но сегодня этому клубу не позволяют заявиться в чемпионате Финляндии. Примерно такие же проблемы у «Лева» и «Слована».

В России делается все возможное, чтобы разделить спорт и политику. И, наоборот, в Европе политика съедает хоккей, да и весь спорт. Вот где позорище!

Не сомневаюсь, что рано или поздно именно Европа от этого и пострадает. А Россия, наоборот, вернется на новые позиции, – сказал бывший игрок сборной России и клубов НХЛ.