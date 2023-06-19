Вдова Крутова о Макарове: «Мы дружили семьями. Пятерка у них была уникальной. Они сами все творили, придумывали. Володя говорил: «Мы чувствуем друг друга»

Нина Крутова поделилась мнением о Сергее Макарове.

Сегодня, 19 июня, двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира исполнилось 65 лет.

В ЦСКА и сборной СССР он играл в пятерке с Игорем Ларионовым, , Вячеславом Фетисовым и Алексеем Касатоновым.

«Сережа вообще по жизни очень скромный человек, спокойный, выдержанный, я бы не сказала, что он такой эмоциональный. С Володей у него всегда были хорошие отношения и в игре, и в жизни. Мы дружили семьями, общались после игр.

Не скажу, что мы виделись так часто, потому что их редко домой отпускали. Они же постоянно, почти 12 месяцев находились на сборах, так что мы в основном встречались в конце сезона на свадьбах, днях рождения, банкетах.

Они все там были как «один за всех, все за одного», очень дружными. Я спрашивала Володю, как вы друг друга видите, друг другу отдаете. Он говорит: «Нина, мы чувствуем друг друга». Не то что им Виктор Васильевич [ ] что-то говорил, они сами все творили, придумывали.

Пятерка у них была уникальной. До сих пор мне пишут болельщики, вспоминают игру ребят, и такой пятерки больше никогда не будет», – сказала вдова Крутова.