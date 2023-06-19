Сотрудница борделя из Невады пригласила игроков «Вегаса» на секс-вечеринку в честь победы в Кубке Стэнли: «В Городе грехов мы любим «Голден Найтс» больше, чем саму жизнь»

Теги светская хроника Кубок Стэнли НХЛ Вегас девушки и спорт контент Хоккей

Хоккеистам «Вегаса» предложили поучаствовать в оргии после победы в Кубке Стэнли.

Лицензированная сотрудница секс-индустрии из Невады Элис Литтл сообщила, что она и ее коллеги хотят лично поблагодарить игроков за то, что они привезли Кубок Стэнли в Лас-Вегас.

«Мы здесь, в Городе грехов, любим «Голден Найтс» больше, чем саму жизнь. Я не могу выразить словами радость, которую испытываю сейчас, когда команда выиграла свой первый в истории Кубок Стэнли, поэтому я собираюсь выразить это своими действиями.

Десятки дам, включая меня, готовы и ждут на Chicken Ranch, чтобы доставить «рыцарям» любое плотское наслаждение, и за неподобающее поведение не будет абсолютно никаких штрафов. Бордель весь ваш, мальчики! Бесплатно! За мой счет!» – заявила Литтл.

Литтл сообщила, что предлагает «самую экстравагантную, оргиастическую секс-вечеринку», которую чемпионы когда-либо получат.

«Вегас», дебютировавший в НХЛ в 2017 году, впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, победив «Флориду» (4-1) в финале.

Напомним, ранее стрип-клуб из Лас-Вегаса пообещал хоккеистам пожизненные абонементы в случае победы в Кубке Стэнли.

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16 комментариев

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Max Bochkov
Вот это и называется популяризация хоккея! С такой мотивацией теперь тысячи мальчишек пойдут в спортивные секции, чтобы когда-нибудь тоже выиграть Кубок Стэнли. Это вам не какой-то унылый Третьяк...)
+23
-3
+20
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Антон
Хорошо делать такие заявления, зная что никто не придет. Хотя, может, и хотели бы. Ну PR-ход неплохой.
+8
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+8
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Art Ebosh
Ответ Max Bochkov
Вот это и называется популяризация хоккея! С такой мотивацией теперь тысячи мальчишек пойдут в спортивные секции, чтобы когда-нибудь тоже выиграть Кубок Стэнли. Это вам не какой-то унылый Третьяк...)
1/3як создаст свой бордель, с блекджеком и доступными катками!
+8
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+6
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curdboy
неплохой такой тэг #девушки_и_спорт в контексте новости
+5
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Габорик
Напоминает одну песню про Элис, которая лечит паранойю, ОРЗ и простатит :)
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Dimash Balatayev
Барбашев знал куда шел)
+4
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maks44
Алло, это Элис? Мне Барбашев свой абонемент подарил.
+3
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Амфитрион
А пожизненный абонемент в бордель зажали? Только стриптизом парням развлекаться?
+2
0
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Kuznechkin
Ответ Max Bochkov
Вот это и называется популяризация хоккея! С такой мотивацией теперь тысячи мальчишек пойдут в спортивные секции, чтобы когда-нибудь тоже выиграть Кубок Стэнли. Это вам не какой-то унылый Третьяк...)
Это популяризация заведения)
..хотя если на входе включат "В хоккей играют настоящие мужчины", то точно - популяризация хоккея)
+2
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+2
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Вадим Симонов
Я бы пошёл,но к сожалению,не выигрывал Кубок Стэнли в городе грехов)
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Cube Litening C:68X
Хмм..мм..острая тема.🤔😁
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Dinamik1
Царский подарок.Хоккеисты не зря работали целый год.
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Дмитрий Дашковский
Карлссон будет за
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Серый
Представляю, такой, игроки отпрашиваются у жены: Можно в бордель, всей командой идем?
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Серый
Ответ Art Ebosh
1/3як создаст свой бордель, с блекджеком и доступными катками!
Ну а куртизанки - это работники ФХР.
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Alexander Lyakhov
Ответ Art Ebosh
1/3як создаст свой бордель, с блекджеком и доступными катками!
...с блэкджеком и Журовой
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