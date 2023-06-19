Алексей Терещенко: «С приходом Быкова отношение к сборной России изменилось. На сборах все было четко организовано, не возникало проблем с переездами, питанием»

Алексей Терещенко считает, что при Вячеславе Быкове отношение к сборной России изменилось.

– Почему, на ваш взгляд, сборная России так неудачно выступала на международных основаниях в 90-х и начале 2000-х?

– Я бы не стал говорить о какой-то черной полосе. Мы же помним, что сборная России тогда брало и серебро в Нагано, и спустя четыре года – бронзу в Солт-Лейк-Сити с Фетисовым. Вполне достойный результат.

Но, естественно, огромный отток сильных игроков за границу, прежде всего, в Северную Америку, сказывался. Но, безусловно, отношение к национальной команде изменилось с приходом на пост главного тренера .

– В чем конкретно?

– Во всем. С приходом Вячеслава Аркадьевича началось профессиональное отношение к команде. У хоккеистов появилось какое-то спокойствие, все бытовые проблемы отошли на второй план – все было четко организовано на сборах, никогда не возникало проблем с переездами, перелетами, питанием… Кажется, что это мелочи, но как раз они и определяют успех на больших турнирах.

– Перестали возникать конфликты и внутри команды, исчезло деление на кэхаэловцев и энхаэловцев?

– Если оно раньше все-таки существовало, то Быков точно его искоренил. И потом с большинством игроков, которые в тот момент выступали за океаном, мы в свое время вместе начинали. Просто у каждого сложилась своя история, свой путь. Кто-то поехал за океан, кого-то звали, но отказался.

Однако никакой иерархии между нами не возникало. На командный ужин или куда-то на отдых шли все вместе, и ответственность была общая за результат. Не возникало такого, мол, я звезда и буду делать, что хочу, – сказал трехкратный чемпион мира .