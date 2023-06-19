Уолш о работе во главе профсоюза игроков НХЛ: «Это похоже на пост мэра. Вы планируете спокойный день, но возникает проблема. А когда с ней покончено, сразу появляется другая»

Теги НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Политика Марти Уолш Хоккей

Марти Уолш высказался о работе на посту главы профсоюза игроков НХЛ.

Бывший министр труда США был представлен в роли исполнительного директора Ассоциации игроков НХЛ в феврале. До получения министерского поста в администрации Джо Байдена он был мэром Бостона. 

«Эта работа больше похожа на работу на посту мэра.

Вы просыпаетесь утром, планируете спокойный день, и тут возникает проблема. А потом, когда с этой проблемой покончено, сразу за ней появляется другая проблема.

И если что-то празднуют, то это празднование недолговечно, потому что вы переходите к следующей проблеме», – сказал Марти Уолш.

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