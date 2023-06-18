Барабоша о сборах с ЦСКА: «Узнал много хоккейных нюансов. Хотелось бы в этом году дебютировать в КХЛ»

Теги ЦСКА болельщики КХЛ МХЛ Красная Армия Артем Барабоша Хоккей

Артем Барабоша поделился впечатлениями от сборов с ЦСКА.

– Как проводишь межсезонье?

– Для меня сезон закончился только 10 дней назад. Ездил на турнир в Минск со сборной U20. Собираюсь сейчас на неделю съездить на море отдохнуть. Также стараюсь держать себя в хорошей физической форме, хожу в спортзал.

– Прошлым летом ты был на сборах вместе с первой командой. Как это проходило, как себя ощущал там, чему научился, что понравилось?

– Очень рад был оказанному мне доверию руководства, вызовом в первую команду для прохождения с ними сборов. Было волнительно тренироваться с мастерами первой команды, узнал для себя много хоккейных нюансов. Понравилась атмосфера и отношение взрослых игроков к молодым ребятам.

– Какие цели ставишь для себя на грядущий сезон?

– Хотелось бы в этом году опять попасть на сборы с первой командой. И дебютировать в КХЛ.

– Что бы ты хотел передать болельщикам, которые с нетерпением ждут старта сезона?

– Болельщиков хотел бы поблагодарить за поддержку нашего клуба. Надеюсь, что в следующем сезоне штат фанатов будет увеличиваться. А мы будем радовать их своими победами, – сказал защитник системы ЦСКА.

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