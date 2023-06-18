Тренер вратарей «Коламбуса»: «У Тарасова и Мерзликина есть возможность войти в число лучших вратарей НХЛ. У них есть все необходимые инструменты»

Теги Коламбус Никлас Оскар Бэкстрем НХЛ Элвис Мерзликин Даниил Тарасов 1999 Хоккей

Тренер вратарей «Коламбуса» высказался об игре Элвиса Мерзликина в сезоне-2022/23.

Голкипер провел 30 матчей, отражая в среднем 87,6% бросков при коэффициенте надежности 4,23.

Никлас Оскар Бэкстрем считает, что уверенность Мерзликина пошатнулась в прошлом сезоне.

«Когда я вспоминаю свою карьеру, в те времена, когда у меня были трудности, уверенность была на первом месте. У него есть все инструменты. У Даниила [Тарасова] тоже есть все необходимые инструменты.

У них обоих есть возможность войти в число лучших вратарей лиги», – сказал новый тренер вратарей «Коламбуса» Никлас Оскар Бэкстрем.

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