Фикс-Волански вызван в основной состав «Коламбуса», Мерзликин помещен в список травмированных. Трей – лучший бомбардир команды АХЛ с 22 очками в 14 играх

Теги Коламбус НХЛ АХЛ Кливленд Элвис Мерзликин Трей Фикс-Волански Хоккей

Трей Фикс-Волански переведен в основной состав «Коламбус».

«Блю Джекетс» вызвали 23-летнего нападающего, являющего лучшим бомбардиром команды в АХЛ.

В 14 матчах текущего сезона за «Кливленд» канадский форвард набрал 22 (10+12) очка при полезности плюс 9».

Кроме того, «Коламбус» поместил голкипера Элвиса Мерзликина в список травмированных.

Латвийский вратарь провел 9 матчей в нынешнем сезоне, пропуская в среднем 4,74 шайбы и отражая 86,4% бросков.

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