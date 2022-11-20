Фикс-Волански вызван в основной состав «Коламбуса», Мерзликин помещен в список травмированных. Трей – лучший бомбардир команды АХЛ с 22 очками в 14 играх

Трей Фикс-Волански переведен в основной состав .

«Блю Джекетс» вызвали 23-летнего нападающего, являющего лучшим бомбардиром команды в .

В 14 матчах текущего сезона за канадский форвард набрал 22 (10+12) очка при полезности плюс 9».

Кроме того, «Коламбус» поместил голкипера в список травмированных.

Латвийский вратарь провел 9 матчей в нынешнем сезоне, пропуская в среднем 4,74 шайбы и отражая 86,4% бросков.