Чинахов про Гаврикова: «Второй батя. Он и Мерзликин в том году все для меня делали – переводили, помогали по быту»

рассказал, как ему помогли и .

– Заметила, что на тренировке вы постоянно с Гавриковым вместе были.

– Да, иногда на упражнениях «один в один» вместе выходим.

– Он до сих пор ваш наставник?

– Да, батя. Второй батя. Он и Элвис в прошлом году, можно сказать, все для меня делали. Переводили, помогали по дому и быту, – сказал нападающий .