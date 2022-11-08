Чинахов про Гаврикова: «Второй батя. Он и Мерзликин в том году все для меня делали – переводили, помогали по быту»
Егор Чинахов рассказал, как ему помогли Владислав Гавриков и Элвис Мерзликин.
– Заметила, что на тренировке вы постоянно с Гавриковым вместе были.
– Да, иногда на упражнениях «один в один» вместе выходим.
– Он до сих пор ваш наставник?
– Да, батя. Второй батя. Он и Элвис в прошлом году, можно сказать, все для меня делали. Переводили, помогали по дому и быту, – сказал нападающий «Коламбуса».
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