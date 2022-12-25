Форвард СКА Хайруллин забросил 19 шайб в чемпионате, установив рекорд по количеству голов за сезон

Теги Нефтехимик СКА КХЛ Марат Хайруллин Хоккей

Марат Хайруллин установил личный рекорд по количеству заброшенных шайб за один сезон.

Нападающий СКА сделал дубль в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:2). На его счету стало 19 голов в этом сезоне.

В прошлом сезоне, выступая за «Нефтехимик», он забросил 17 шайб в 46 матчах регулярного чемпионата.

Также Хайруллин впервые за 362 игры в КХЛ забросил шайбу в меньшинстве.

В активе 26-летнего нападающего 40 (19+21) очков в 41 матче текущего чемпионата.

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1 комментарий

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ɔculpa
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Так и пишите: установил ЛИЧНЫЙ рекорд.
Нет, и так, конечно, понятно, что личный, но если и так понятно, это не повод халтурить в заголовке.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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