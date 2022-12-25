Форвард СКА Хайруллин забросил 19 шайб в чемпионате, установив рекорд по количеству голов за сезон

установил личный рекорд по количеству заброшенных шайб за один сезон.

Нападающий СКА сделал дубль в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:2). На его счету стало 19 голов в этом сезоне.

В прошлом сезоне, выступая за « », он забросил 17 шайб в 46 матчах регулярного чемпионата.

Также Хайруллин впервые за 362 игры в забросил шайбу в меньшинстве.

В активе 26-летнего нападающего 40 (19+21) очков в 41 матче текущего чемпионата.