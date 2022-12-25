Форвард СКА Хайруллин забросил 19 шайб в чемпионате, установив рекорд по количеству голов за сезон
Марат Хайруллин установил личный рекорд по количеству заброшенных шайб за один сезон.
Нападающий СКА сделал дубль в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:2). На его счету стало 19 голов в этом сезоне.
В прошлом сезоне, выступая за «Нефтехимик», он забросил 17 шайб в 46 матчах регулярного чемпионата.
Также Хайруллин впервые за 362 игры в КХЛ забросил шайбу в меньшинстве.
В активе 26-летнего нападающего 40 (19+21) очков в 41 матче текущего чемпионата.
Нет, и так, конечно, понятно, что личный, но если и так понятно, это не повод халтурить в заголовке.