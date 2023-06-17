Марат Хайруллин: «Ротенберг – тренер, который хочет выигрывать. Он невероятно амбициозный и энергичный»

Марат Хайруллин высоко отозвался о тренере СКА Романе Ротенберге.

– Какой тренер Роман Ротенберг? Многие ломают голову над этим вопросом.

– Тренер, который хочет выигрывать и добиваться серьезных результатов. Он невероятно амбициозный и очень энергичный.

– Роман Борисович на скамейке всегда очень эмоционален и полностью отдается игре. Это вас дополнительно мотивирует или наоборот придает нервозности?

– Мы этим заряжаемся. Это стимулирует нас всех. Видя, как он отдается игре, мы начинаем работать с удвоенной энергией, – сказал форвард СКА.