Марат Хайруллин: «Ротенберг – тренер, который хочет выигрывать. Он невероятно амбициозный и энергичный»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Марат Хайруллин Хоккей

Марат Хайруллин высоко отозвался о тренере СКА Романе Ротенберге.

– Какой тренер Роман Ротенберг? Многие ломают голову над этим вопросом.

– Тренер, который хочет выигрывать и добиваться серьезных результатов. Он невероятно амбициозный и очень энергичный.

– Роман Борисович на скамейке всегда очень эмоционален и полностью отдается игре. Это вас дополнительно мотивирует или наоборот придает нервозности?

– Мы этим заряжаемся. Это стимулирует нас всех. Видя, как он отдается игре, мы начинаем работать с удвоенной энергией, – сказал форвард СКА.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jqzn88xn6n
И системный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
И ещё пустоголовый...😅😅😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий