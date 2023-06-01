Плющев о российском хоккее: «Говорим только, что у нас все здорово и хорошо. Любим вспоминать Суперсерию-1972, но десять последних ЧМ проиграли в дуду»

Владимир Плющев поделился мнением о ситуации в российском хоккее.

– Один из североамериканских журналистов озвучил мнение, что Россию как минимум до 2032 года никто не ждет на международных соревнованиях. Блеф ли это или такой прогноз развития событий нужно держать в уме?

– Болтовни сейчас в западных средствах информации очень много. По любому поводу. Везде им снится русский след и так далее.

Могу только сказать, что журналисты – это люди, которые работают на определенные издания и озвучивают выбранную ими политику...

В следующем сезоне, может, Россия и не вернется на международную арену – ведь все уже расписали. Но не исключен вариант, что точкой возврата станет 2025-й год. Надеюсь на это.

Вопрос в другом: сумеем ли мы к этому моменту подойти, как надо? Не просто участником, а с высоко поднятой головой. Лидером мирового хоккея.

– Предпосылки есть?

– Пока не видно каких-то кардинальных изменений для поднятия уровня мастерства наших хоккеистов.

Может, не популярных, но эффективных. Если даже взять статистику российских игроков в НХЛ, то по количеству и качеству мы уступаем уже многим странам.

Тем же шведам, финнам. А если учесть, что наши звезды возрастные... Да, они могут где-то помочь национальной команде, но не переломить ситуацию.

– Поколение Овечкина идет на сход…

– Поэтому стоит вопрос о подготовке нашего резерва.

И тут мы, к сожалению, только говорим постоянно, что у нас все здорово и хорошо. Страусиная политика.

Голову под крыло засунули, и нас охотник не видит. А начнут искать крайних. Может, я им окажусь – не так предупреждал, как положено (смеется).

Мы любим вспоминать Суперсерию 1972 года, но десять последних чемпионатов мира проиграли в дуду и никаких выводов не сделали.