Плющев о результатах ЧМ: «Сегодня КХЛ – одна из 3-4 средних лиг Европы. На уровне швейцарской, шведской, возможно, немецкой»

Владимир Плющев считает, что ЧМ-2023 выявил средний уровень КХЛ.

– Правильно отметили некоторые наши ветераны – средний уровень чемпионата вырос, и если сборные Евротура подсели, то второй эшелон, наоборот, прибавил. Швейцария, , – надо всерьез относиться к этим командам. Когда Россия вернется на международную арену, мы увидим новую реальность и совсем других швейцарцев, немцев и датчан.

– Интересны детали.

– Посмотрите на скорость и исполнительское мастерство тех же немцев. Я вам скажу, что в половине матчей регулярного чемпионата КХЛ хоккея такого качества мы не видим. Да, у нас появилась плотность в результатах, но в основном за счет падения среднего уровня лиги. Вот над чем нужно посмеиваться и из-за чего переживать!

Обратите внимание, те же казахстанцы на базе «Барыса» с трудом удержались в элитном дивизионе. А сборная Китая на базе «Куньлуня» не смогла вернуться во второй дивизион, уступив Японии. И после этого будем нахваливать КХЛ и подшучивать над европейским хоккеем?

Поэтому призываю смотреть на все трезво. Сегодня КХЛ – одна из трех-четырех средних лиг Европы. На уровне швейцарской, шведской, возможно, немецкой и так далее. Не больше и не меньше, – сказал заслуженный тренер России.