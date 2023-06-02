Плющев о результатах ЧМ: «Сегодня КХЛ – одна из 3-4 средних лиг Европы. На уровне швейцарской, шведской, возможно, немецкой»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Плющев Сборная Казахстана по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею чемпионат Швейцарии чемпионат Швеции Сборная Дании по хоккею Сборная Германии по хоккею чемпионат Германии КХЛ Барыс ЧМ по хоккею Сборная Китая по хоккею Куньлунь Ред Стар Хоккей

Владимир Плющев считает, что ЧМ-2023 выявил средний уровень КХЛ.

– Правильно отметили некоторые наши ветераны – средний уровень чемпионата вырос, и если сборные Евротура подсели, то второй эшелон, наоборот, прибавил. Швейцария, Германия, Дания – надо всерьез относиться к этим командам. Когда Россия вернется на международную арену, мы увидим новую реальность и совсем других швейцарцев, немцев и датчан. 

– Интересны детали.

– Посмотрите на скорость и исполнительское мастерство тех же немцев. Я вам скажу, что в половине матчей регулярного чемпионата КХЛ хоккея такого качества мы не видим. Да, у нас появилась плотность в результатах, но в основном за счет падения среднего уровня лиги. Вот над чем нужно посмеиваться и из-за чего переживать!

Обратите внимание, те же казахстанцы на базе «Барыса» с трудом удержались в элитном дивизионе. А сборная Китая на базе «Куньлуня» не смогла вернуться во второй дивизион, уступив Японии. И после этого будем нахваливать КХЛ и подшучивать над европейским хоккеем?

Поэтому призываю смотреть на все трезво. Сегодня КХЛ – одна из трех-четырех средних лиг Европы. На уровне швейцарской, шведской, возможно, немецкой и так далее. Не больше и не меньше, – сказал заслуженный тренер России. 

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Попов
А вот это ближе к истине, нежели архипатриотичные возгласы РотенбергоФетисовоТретьяковские.
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sadam-kzn
У этого интервью больше не брать! Мы хотим только реплики в духе красной машины 25!!!
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ушат*Помоев
Кто его покусал?
Резать правду - матку у нас можно только из-за границы.
Сейчас ему вРотен быстро объяснит правильный угол зрения на КХЛ и достижения сборной.
Ишь ты...!
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Millencolin
без международных матчей это все обычные домыслы. хотя я тоже думаю, что швейцарские клубы мало в чем уступают КХЛовским, шведы в меньшей степени, а немецкие все же существенно слабее - там и бюджеты маленькие и в хоккейной ЛЧ они ничего не показывают. но будущее у немецкой лиги видится неплохим, учитывая высокий зрительский интерес
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goodvin55
Ответ Андоррский почтальон
Странно определять силу лиги по её вечным аутсайдерам. Уровень задают не казахи с китайцами, а россияне и, всё ещё, легионеры.
Уровень лиги нужно определять по среднему уровню исполнителей, а он существенно упал. Игроки которые при нормальном рынке подписывались бы за минималку получают от 30 миллионов. КХЛ действительно одна из 3-4 лиг в Европе которые примерно на одном уровне.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Было бы интересно посмотреть на швейцарского или немецкого тренера в КХЛ, мб пришло время учиться чему-то у них.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Владимир Анатольевич , как-то Вы не в духе тренда выступили . Роман Борисович регулярно нам рассказывает , что мы канадцев будем рвать на одном коньке , казахов подготовили , финнов тренировали. Все звонят и говорят спасибо .
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KRAN
Не понял фразы - "Вот над чем нужно посмеиваться и из-за чего переживать!" Может все-таки НЕ нужно посмеиваться.
Ну и оценивать уровень лиги по нынешним казахам это то ещё издевательство над совой. Так же как настолько прямолинейно привязывать результаты сборных к лигам. И что делать с последней олимпиадой в финале которой подавляющее большинство игроков было из КХЛ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Uef@
Конечно на ЧМ есть игры по скорости и уровню соответствующие регулярке КХЛ, но так ЧМ собирает лучших из лучших, это не показатель того, что условная игра Лозанна-Берн так же будет соответствовать этим критериям)) Какие-то странные сравнения...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maxhonda
Какую то ересь несёт! Ну и сколько кубков Гагарина у клубов немецкой или шведской лиги? Ни одного! Делайте выводы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
карабашка
Есть ещё здравомыслящие люди в российском хоккее.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
что случилось с Плющевым?!
я сплю, ущипните меня😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waa1982
Че это он так внезапно переобулся. От кормушки что ли отодвинули?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ответ Oleg Olegov
Было бы интересно посмотреть на швейцарского или немецкого тренера в КХЛ, мб пришло время учиться чему-то у них.
Интересно посмотреть на Плющева, где же этот "специалист" сейчас работает?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jarome
Ответ Вадим flanec
Интересно посмотреть на Плющева, где же этот "специалист" сейчас работает?
Поэтому и начал набрасывать, вероятно)
Но он прав в том, что продуманы из Швейцарии и Германии нашли как растолкать свой хоккей. Смотрите их фамилии в НХЛ сегодня и даже 10 лет назад
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий