Плющев о ЧМ-2023: «Нам надо учиться у североамериканцев системности. Даже мастера среднего уровня быстро вписываются в игру и дают результат»
Владимир Плющев рассказал, чему российский хоккей должен учиться у североамериканцев.
– Еще один неутешительный для нас итог [ЧМ-2023] – уверенный ход североамериканцев. Сборная США не проиграла ни одного матча в основное время, сборная Канады спокойно выиграла турнир.
Это говорит о том, что НХЛ и весь североамериканский хоккей продолжают расти, расстояние НХЛ от Европы только увеличивается. А значит, отъезд наших лучших игроков за океан продолжится и может усилиться. Это еще один тревожный звонок для КХЛ.
– За счет чего североамериканцы уходят в отрыв?
– Ключевой фактор – системность. В подготовке, в игре и так далее.
Посмотрите, в каком бы составе американцы и канадцы на чемпионаты мира ни приезжали, мы заранее знаем, в какой хоккей они будут играть. То есть имеется игровая система и базовая система подготовки хоккеистов. И даже мастера очень среднего уровня быстро в нее вписываются, находят свое место в команде и дают результат.
Этой системности нам надо у североамериканцев учиться, нам в КХЛ требуются реформы, о чем даже не заикаемся. И в этом главный урок чемпионата мира. Отнюдь не проходного и слабого, – сказал заслуженный тренер России.
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