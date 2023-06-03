Плющев о ЧМ-2023: «Нам надо учиться у североамериканцев системности. Даже мастера среднего уровня быстро вписываются в игру и дают результат»

Владимир Плющев рассказал, чему российский хоккей должен учиться у североамериканцев.

– Еще один неутешительный для нас итог [ЧМ-2023] – уверенный ход североамериканцев. не проиграла ни одного матча в основное время, сборная спокойно выиграла турнир.

Это говорит о том, что и весь североамериканский хоккей продолжают расти, расстояние НХЛ от Европы только увеличивается. А значит, отъезд наших лучших игроков за океан продолжится и может усилиться. Это еще один тревожный звонок для КХЛ.

– За счет чего североамериканцы уходят в отрыв?

– Ключевой фактор – системность. В подготовке, в игре и так далее.

Посмотрите, в каком бы составе американцы и канадцы на чемпионаты мира ни приезжали, мы заранее знаем, в какой хоккей они будут играть. То есть имеется игровая система и базовая система подготовки хоккеистов. И даже мастера очень среднего уровня быстро в нее вписываются, находят свое место в команде и дают результат.

Этой системности нам надо у североамериканцев учиться, нам в требуются реформы, о чем даже не заикаемся. И в этом главный урок чемпионата мира. Отнюдь не проходного и слабого, – сказал заслуженный тренер России.