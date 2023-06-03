Плющев о ЧМ-2023: «Нам надо учиться у североамериканцев системности. Даже мастера среднего уровня быстро вписываются в игру и дают результат»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Плющев Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Владимир Плющев рассказал, чему российский хоккей должен учиться у североамериканцев.

– Еще один неутешительный для нас итог [ЧМ-2023] – уверенный ход североамериканцев. Сборная США не проиграла ни одного матча в основное время, сборная Канады спокойно выиграла турнир.

Это говорит о том, что НХЛ и весь североамериканский хоккей продолжают расти, расстояние НХЛ от Европы только увеличивается. А значит, отъезд наших лучших игроков за океан продолжится и может усилиться. Это еще один тревожный звонок для КХЛ.

– За счет чего североамериканцы уходят в отрыв?

– Ключевой фактор – системность. В подготовке, в игре и так далее.

Посмотрите, в каком бы составе американцы и канадцы на чемпионаты мира ни приезжали, мы заранее знаем, в какой хоккей они будут играть. То есть имеется игровая система и базовая система подготовки хоккеистов. И даже мастера очень среднего уровня быстро в нее вписываются, находят свое место в команде и дают результат.

Этой системности нам надо у североамериканцев учиться, нам в КХЛ требуются реформы, о чем даже не заикаемся. И в этом главный урок чемпионата мира. Отнюдь не проходного и слабого, – сказал заслуженный тренер России.

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4 комментария

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Дмитрий Кутузов
Нет системы сильнее чем СКА! Ротан Борисович уже давно переиграл всех макдэвидов, маккинонов и иже с ними...
+4
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mas76
Нафиг нам такие системы мы вон у Ротеньерга система всем системам система
+3
0
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Антон
Из за одного деятеля слово "система" уже мемом стало. Ему бы, для начала, микрофон убавить, чтоб не обесценивал правильное, в общем, понятие.
+1
0
+1
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Кеша
Зачем нам учиться … У нас есть СКА -сильнейший клуб в Мире . С двух лет будем ставить на коньки детей и рвать разных там канадцев и макдевидов по системе Ротенберга на одном коньке . Академия СКА сильнейшая в стране , а может в Мире.
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