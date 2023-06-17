Бержерон в прошлом году сказал Стоуну, что «Вегас» с Кэссиди пойдет за Кубком Стэнли. Клуб попросил Марка поговорить с Патрисом о тренере

Патрис Бержерон был уверен, что назначение Брюса Кэссиди пойдет на пользу «Вегасу».

«Голден Найтс» впервые выиграли Кубок Стэнли, обыграв «Флориду» (4-1) в финале.

Кэссиди возглавил команду в прошлое межсезонье после увольнения из « ».

Президент « » по хоккейным операциям рассказал, что он и генменеджер Келли МакКриммон попросили капитана команды связаться с , чтобы обсудить кандидатуру тренера.

«Они поговорили, а в конце Патрис сказал: «Вегас» собирается нанять Кэссиди, чтобы пойти за Кубком Стэнли в следующем году», – рассказал Макфи.

Отметим, что Макфи до этого уже работал с Кэссиди. В 2002 году управленец, занимавший пост генменеджера «Вашингтона», назначил Брюса главным тренером клуба. По ходу второго сезона специалист был уволен.