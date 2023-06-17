Бержерон в прошлом году сказал Стоуну, что «Вегас» с Кэссиди пойдет за Кубком Стэнли. Клуб попросил Марка поговорить с Патрисом о тренере

Теги Бостон Патрис Бержерон Джордж Макфи НХЛ Вегас Марк Стоун Брюс Кэссиди Хоккей

Патрис Бержерон был уверен, что назначение Брюса Кэссиди пойдет на пользу «Вегасу».

«Голден Найтс» впервые выиграли Кубок Стэнли, обыграв «Флориду» (4-1) в финале. 

Кэссиди возглавил команду в прошлое межсезонье после увольнения из «Бостона». 

Президент «Вегаса» по хоккейным операциям Джордж Макфи рассказал, что он и генменеджер Келли МакКриммон попросили капитана команды Марка Стоуна связаться с Патрисом Бержероном, чтобы обсудить кандидатуру тренера. 

«Они поговорили, а в конце Патрис сказал: «Вегас» собирается нанять Кэссиди, чтобы пойти за Кубком Стэнли в следующем году», – рассказал Макфи. 

Отметим, что Макфи до этого уже работал с Кэссиди. В 2002 году управленец, занимавший пост генменеджера «Вашингтона», назначил Брюса главным тренером клуба. По ходу второго сезона специалист был уволен. 

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2 комментария

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Антон Антон
Чет я не понял, а что за Майк переговоры вел?)
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Антон Антон
Ответ Антон Антон
Чет я не понял, а что за Майк переговоры вел?)
Реактивненько пофиксили)
0
0
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