Бержерон в прошлом году сказал Стоуну, что «Вегас» с Кэссиди пойдет за Кубком Стэнли. Клуб попросил Марка поговорить с Патрисом о тренере
Патрис Бержерон был уверен, что назначение Брюса Кэссиди пойдет на пользу «Вегасу».
«Голден Найтс» впервые выиграли Кубок Стэнли, обыграв «Флориду» (4-1) в финале.
Кэссиди возглавил команду в прошлое межсезонье после увольнения из «Бостона».
Президент «Вегаса» по хоккейным операциям Джордж Макфи рассказал, что он и генменеджер Келли МакКриммон попросили капитана команды Марка Стоуна связаться с Патрисом Бержероном, чтобы обсудить кандидатуру тренера.
«Они поговорили, а в конце Патрис сказал: «Вегас» собирается нанять Кэссиди, чтобы пойти за Кубком Стэнли в следующем году», – рассказал Макфи.
Отметим, что Макфи до этого уже работал с Кэссиди. В 2002 году управленец, занимавший пост генменеджера «Вашингтона», назначил Брюса главным тренером клуба. По ходу второго сезона специалист был уволен.
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