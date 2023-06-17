Строители и сотрудники впервые опробовали лед «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге

Теги СКА болельщики КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) ТАСС Хоккей

Строители и сотрудники впервые опробовали лед «СКА-Арены» в Петербурге.

Сооружение планируется открыть в третьем квартале этого года.

Арена начала строиться в 2020 году и должна была принять ЧМ по хоккею в 2023 году.

«СКА-Арена» будет одним из самых вместительных дворцов в мире – 21,5 тысячи зрителей на хоккейных матчах. 

«Матча сегодня не было, просто было тестовое опробование льда. Мы залили первый лед, посмотрели все спортивные технологии, разметку, соответствия, технологическое состояние инфраструктуры и остались довольны.

Мы идем к тому, чтобы в третьем квартале этого года открыть арену, и это зависит от многих обстоятельств, в том числе и от календаря. Люди работают, два года строим объект.

Готовим спортивные технологии, планируем подводить все системы в соответствии с регламентом Континентальной хоккейной лиги, будет пусконаладка, настройка всех инженерных систем к управлению ареной. Такие задачи стоят перед нами на ближайшие полтора-два месяца», – сказал генеральный директор арены Дмитрий Сватковский.

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1 комментарий

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Nikolay_exp
Бакланы опробовали гнездо?
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