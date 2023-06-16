Под эгидой «Металлурга» и «ММК» в Магнитогорске построят две универсальные спортивные площадки
В Магнитогорске появятся новые универсальные спортивные площадки.
В городе построят две площадки, в зимнее время превращающиеся в хоккейные коробки.
Под эгидой ПАО «ММК» и «Металлурга» начались строительные работы во дворах домов по адресам Карла Маркса, 124 и Карла Маркса, 148/2.
При размере площадки 60 на 30 метров летом на специальном спортивном покрытии можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол, а зимой – в хоккей.
Каждый объект будет оснащен всесезонной комфортной раздевалкой и современной системой освещения.
«Идея таких универсальных полей не нова, но применительно к Магнитогорску она разрабатывалась с начала этого года, в ней, конечно же, активно принимал участие директор по развитию «Металлурга» Сергей Мозякин. Благодарны руководителям «ММК» за выделенное финансирование на строительство комплексов.
Администрация Магнитогорска предоставила и согласовала нам места расположения – было принципиально, чтобы рядом с хоккейными коробками были школы и учреждения дошкольного образования, но при этом выполнялись требования законодательства в части удаления от жилых домов.
Уже этой зимой к занятиям хоккеем на двух площадках планируем привлечь около 100 детей в четырех возрастных группах, каждая из которых будет обеспечена тренерским персоналом и формой, а всего за сезон рассчитываем провести несколько сотен матчей между дворовыми командами, но от года к году хотим увеличивать эти цифры.
Это станет новым этапом развития массового хоккея в нашем городе», – сказал первый вице-президент и директор «Металлурга» Алексей Жлоба.
Изображение: официальный сайт «Металлурга»
Побольше бы таких площадок в каждом районе...
главное, чтобы потом город Магнитогорск не выкатил счёт за использование земельного участка как с ареной🤦🏻♂️
Так что будет жить в Питтсбурге.
Зря вы так о Магнитки, город не плохой, преоброжается.