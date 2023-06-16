Под эгидой «Металлурга» и «ММК» в Магнитогорске построят две универсальные спортивные площадки

Теги Металлург Мг Сергей Мозякин фото КХЛ детский хоккей Хоккей

В Магнитогорске появятся новые универсальные спортивные площадки.

В городе построят две площадки, в зимнее время превращающиеся в хоккейные коробки.

Под эгидой ПАО «ММК» и «Металлурга» начались строительные работы во дворах домов по адресам Карла Маркса, 124 и Карла Маркса, 148/2.

При размере площадки 60 на 30 метров летом на специальном спортивном покрытии можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол, а зимой – в хоккей.

Каждый объект будет оснащен всесезонной комфортной раздевалкой и современной системой освещения.

«Идея таких универсальных полей не нова, но применительно к Магнитогорску она разрабатывалась с начала этого года, в ней, конечно же, активно принимал участие директор по развитию «Металлурга» Сергей Мозякин. Благодарны руководителям «ММК» за выделенное финансирование на строительство комплексов.

Администрация Магнитогорска предоставила и согласовала нам места расположения – было принципиально, чтобы рядом с хоккейными коробками были школы и учреждения дошкольного образования, но при этом выполнялись требования законодательства в части удаления от жилых домов.

Уже этой зимой к занятиям хоккеем на двух площадках планируем привлечь около 100 детей в четырех возрастных группах, каждая из которых будет обеспечена тренерским персоналом и формой, а всего за сезон рассчитываем провести несколько сотен матчей между дворовыми командами, но от года к году хотим увеличивать эти цифры.

Это станет новым этапом развития массового хоккея в нашем городе», – сказал первый вице-президент и директор «Металлурга» Алексей Жлоба.

 

Изображение: официальный сайт «Металлурга»

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5 комментариев

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Олег
Малодчики что сказать.
Побольше бы таких площадок в каждом районе...
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цэсемьэр
это очень хороший и нужный проект.
главное, чтобы потом город Магнитогорск не выкатил счёт за использование земельного участка как с ареной🤦🏻‍♂️
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Олег
Ответ LaffyTaffy
Интересно, Малкин вернется жить в Большую Агаповку по окончании карьеры?
У Женька сейчас двойное гражданство России и США.
Так что будет жить в Питтсбурге.
Зря вы так о Магнитки, город не плохой, преоброжается.
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