Организация «За трезвый Крым» и Федерация хоккея Крыма привезли гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения после разрушения Каховской ГЭС

Теги происшествия Политика алкоголь и спорт Хоккей

Федерация хоккея Крыма привезла гуманитарную помощь в Херсонскую область.

Организация «За трезвый Крым» совместно с Федерацией хоккея Республики Крым привезла гуманитарную помощь в пункт временного размещения Железного Порта.

Сообщается, что там находятся люди, пострадавшие от затопления Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.

«В рамках гуманитарной миссии доставили продукты питания, средства личной гигиены, одежду и обувь», – сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта Херсонской области.

Отмечается, что поставки гуманитарной помощи херсонцам, пострадавшим от наводнения, постоянно ширятся, грузы приходят из многих регионов России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Каховской ГЭС была совершена диверсия.

«Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия и последствия иного характера, которые еще предстоит установить», – цитировал Пескова ТАСС.

10 комментариев

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Геннадий Тимченко
30 мая 2023 года правительство России постановило временно не проводить на оккупированных территориях Украины техническое расследование аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов. как бы спросил д.киселёв: Совпадение❓🤔
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LaffyTaffy
«За трезвый Крым» ? в месте куда все едут бухать? Умора
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Олег Усов
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Ответ Геннадий Тимченко
30 мая 2023 года правительство России постановило временно не проводить на оккупированных территориях Украины техническое расследование аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов. как бы спросил д.киселёв: Совпадение❓🤔
и так все умные поняли давно.
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Фанат Ференцвароша
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Ответ Strannix
Её не так взрывали.
А как? Грязную бомбу запустили? Или тысячи дронов камикадзе направили на дамбу? Как саранча залетела туда видимо))) Сальдо пьяный наверное поэтому стал орать, мол все хорошо прекрасная маркиза)))
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Krammark1971
А как же федерации горнолыжного и конькобежного спорта? Где помощь от федераций лыжных гонок и бобслея Крыма?
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Фанат Ференцвароша
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Ответ Геннадий Тимченко
30 мая 2023 года правительство России постановило временно не проводить на оккупированных территориях Украины техническое расследование аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов. как бы спросил д.киселёв: Совпадение❓🤔
Тут и разбираться нечего. Все факты и доказательства указывают лишь на одну сторону... Даже на росс тв некоторые провластные эксперты говорят, мол "смысл отрицать наше участие?"
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Фанат Ференцвароша
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Ответ Strannix
Так и всем понятно, что хохлы в этом виноваты.
Еще не нашли след украинских водолазов, которые заминировали дамбу?))
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Strannix
Ответ Фанат Ференцвароша
Еще не нашли след украинских водолазов, которые заминировали дамбу?))
Её не так взрывали.
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