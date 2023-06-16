Организация «За трезвый Крым» и Федерация хоккея Крыма привезли гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения после разрушения Каховской ГЭС

Федерация хоккея Крыма привезла гуманитарную помощь в Херсонскую область.

Организация «За трезвый Крым» совместно с Федерацией хоккея Республики Крым привезла гуманитарную помощь в пункт временного размещения Железного Порта.

Сообщается, что там находятся люди, пострадавшие от затопления Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.

«В рамках гуманитарной миссии доставили продукты питания, средства личной гигиены, одежду и обувь», – сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта Херсонской области.

Отмечается, что поставки гуманитарной помощи херсонцам, пострадавшим от наводнения, постоянно ширятся, грузы приходят из многих регионов России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Каховской ГЭС была совершена диверсия.

«Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия и последствия иного характера, которые еще предстоит установить», – цитировал Пескова ТАСС.