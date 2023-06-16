«Виннипег» подписал контракт новичка с Фабианом Вагнером на 3 года
Нападающий Фабиан Вагнер подписал контракт новичка с «Виннипегом».
Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата на уровне НХЛ составит 2,574 млн долларов (858 тысяч долларов в год в среднем).
В минувшем сезоне Вагнер играл в Швеции за «Линчепинг». В его активе 22 матча в SHL.
Он также провел 37 игр за молодежную команду в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 34 (11+23) балла.
В составе сборной Швеции нападающий играл на МЧМ-2023. В 7 играх турнира он набрал 6 (2+4) очков.
«Виннипег» выбрал Вагнера на драфте НХЛ-2022 под 175-м номером.
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