«Виннипег» подписал контракт новичка с Фабианом Вагнером на 3 года

Теги переходы НХЛ молодежная сборная Швеции чемпионат Швеции Линчепинг Виннипег Фабиан Вагнер Хоккей

Нападающий Фабиан Вагнер подписал контракт новичка с «Виннипегом».

Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата на уровне НХЛ составит 2,574 млн долларов (858 тысяч долларов в год в среднем).

В минувшем сезоне Вагнер играл в Швеции за «Линчепинг». В его активе 22 матча в SHL.

Он также провел 37 игр за молодежную команду в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 34 (11+23) балла.

В составе сборной Швеции нападающий играл на МЧМ-2023. В 7 играх турнира он набрал 6 (2+4) очков.

«Виннипег» выбрал Вагнера на драфте НХЛ-2022 под 175-м номером.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий