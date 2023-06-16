«Виннипег» подписал контракт новичка с Фабианом Вагнером на 3 года

Нападающий Фабиан Вагнер подписал контракт новичка с «Виннипегом».

Срок соглашения рассчитан на 3 года. Зарплата на уровне НХЛ составит 2,574 млн долларов (858 тысяч долларов в год в среднем).

В минувшем сезоне Вагнер играл в Швеции за « ». В его активе 22 матча в SHL.

Он также провел 37 игр за молодежную команду в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 34 (11+23) балла.

В составе сборной Швеции нападающий играл на МЧМ-2023. В 7 играх турнира он набрал 6 (2+4) очков.

« » выбрал Вагнера на драфте НХЛ-2022 под 175-м номером.