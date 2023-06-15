Генменеджер «Ак Барса»: «Игроки прониклись философией Билялетдинова. Сезон показал, что у этой комбинации штаба и состава большой потенциал»

Генменеджер «Ак Барса» высказался о продлении контракта с Зинэтулой Билялетдиновым.

«Мы рады продлению контракта с Зинэтулой Хайдяровичем на один год. Переговоры шли в спокойном темпе, одновременно с обсуждением селекции команды.

Прошедший сезон показал, что у этой комбинации тренерского штаба и состава есть большой потенциал. Игроки прониклись философией , а тренеру интересно работать с нашими хоккеистами и радовать болельщиков «Ак Барса».

При этом мы усилили тренерский штаб Брэндоном Бови – одним из лучших тренеров лиги по физподготовке. Нам знаком этот специалист, вместе мы уже выигрывали один кубок. Уверены, что его глубокие знания и опыт помогут команде пройти длинный сезон в оптимальной форме», – сказал генеральный менеджер « » Марат Валиуллин.