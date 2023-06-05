Волков о Кравцове в «Тракторе»: «Виталий – осознанный и битый хоккеем человек. Надеюсь, негативный бэкграунд позволит ему стать ярким игроком в КХЛ»

Теги Трактор Леонид Вайсфельд Алексей Волков КХЛ Виталий Кравцов Хоккей

Алексей Волков надеется, что Виталий Кравцов станет ярким игроком в КХЛ.

– В «Трактор» в очередной раз вернулся Виталий Кравцов. Есть ли уверенность в том, что он возвращается всерьез и надолго, а не попросится обратно в Америку?

– С Виталием мы говорили долго. Был длительный процесс переговоров с ним и его агентом.

Он долго размышлял, оставаться ему или возвращаться.

Думаю, Кравцов понимал, что негативный опыт, который был у него в НХЛ, не позволит подписать там хороший контракт.

К тому же нужно было довольно долго ждать. Наше предложение тоже имело свой временной лимит.

В итоге он решил, что в Челябинске больше возможностей, чтобы реализовать свой потенциал. Некоторые эксперты высказывали скепсис насчет игры Виталия.

Леонид Вайсфельд заявил, что ожидания от него завышены. Тем не менее, Кравцов прошел через некоторые негативные моменты на своем пути.

Он уже осознанный и битый хоккеем человек, нежели тот, кто три года назад искал счастье в Северной Америке.

В разговоре с ним мы пришли к выводу, что нам обоим есть что доказывать.

Я надеюсь, что негативный бэкграунд позволит ему стать по-настоящему ярким игроком на уровне КХЛ, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

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3 комментария

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Филипп Петров
Негативный - слишком громкое слово. Сам факт, что он попробовал себя в НХЛ, положителен. Не получилось - ничего страшного. Может быть, да, с отрицательным оттенком, но явно не негативный. Либо я чего-то не знаю
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vizaslayer
Ну не всем в лучшей лиге гонять, пусть гоняет в нашей, благо тут щедро сыпят за беготню )
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Lahtenpohia
зачем насыпали то ему ?
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