Дмитрий Губерниев: «Лучший, самый настоящий хоккей – в НХЛ. Второй ЧМ прошел – и про нас не вспоминают. Эксперты говорят что угодно, но другие играют, а мы – нет»

Теги Сборная России по хоккею НХЛ Игорь Ларионов Дмитрий Губерниев КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Дмитрий Губерниев словами «про нас никто не вспоминает» высказался о хоккейной сборной России.

– Многие говорят, что Игорь Ларионов много делает для нашего хоккея и в плане медийности тоже. Вы согласны?

– Ларионов – один из величайших хоккеистов советской и российской истории, а также в истории НХЛ.

Он умный человек, и я с ним хорошо знаком. Я проводил его прощальный матч и много участвовал в презентации его личных проектов.

Ларионов – редкий умница и здорово, что он работает у нас. Хотя нужно отдавать себе отчет, что лучший, самый настоящий хоккей – в НХЛ.

– Как вы относитесь к идеям Ларионова по изменению КХЛ? Он предлагать продлить сезон до июня.

– Все к этому и идет с учетом того, что нас в ближайшем будущем никуда не вернут. Можно и до июня проводить. Я уже ничему не удивлюсь.

– Пора уже перестать оглядываться на Международную федерацию и заняться своим чемпионатом?

– Это не мы ушли, а нас выгнали. Но надо пытаться делать все, чтобы вернуться. Шансов мало, но тем не менее.

Печаль заключается в том, что прошел второй чемпионат мира и про нас никто не вспоминает.

Хотя это не биатлон, где наша роль скромна. В хоккее мы одни из самых сильных в мире, но про нас никто не вспоминает. И нам с этим жить.

– Почему не вспоминают?

– Видимо, потому что и им и без нас хорошо. Поговорите об этом с латышами, которые стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

– Как прокомментируете заявления наших ветеранов и экспертов, что это чемпионат мира дворового уровня?

– Наши эксперты могут говорить что угодно. Но другие играют на чемпионатах мира, а мы – нет, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

5 комментариев

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bolshovandrey
Сложно писать такое, но... Губошлеп прав на все 100%
+11
-2
+9
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justbored
Ответ Mike Nike
Ого, как-так, прозрел Дима? Завтра будет в списке ин-агентов?
Да ну прямо. Очередной митинг проконферансирует и продолжит свою мягкую фронду. Со шпильками по адресу тех, кого может укусить.
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