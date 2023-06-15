КХЛ о переходе Дуды в студенческую лигу США: «Он подписал письмо о намерении. На данный момент у него контракт с ЦСКА»

КХЛ прокомментировала ситуацию с переходом Артема Дуды в клуб NCAA.

Ранее команда университета Мэна сообщила о подписании 19-летнего хоккеиста.

При этом у защитника есть действующее соглашение с ЦСКА до апреля 2024 года.

« подписал письмо о намерении, о чем сообщает сайт спортивного подразделения университета.

На данный момент у Артема контракт с ЦСКА, действующий до 30 апреля 2024 года. От ЦСКА нет информации о расторжении контракта», – сообщили в пресс-службе КХЛ.

В прошлом сезоне Дуда провел 14 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, отличившись 3 результативными передачами при показателе полезности «+3».

«Аризона» выбрала россиянина на драфте НХЛ-2022 во втором раунде под общим 36-м номером.