КХЛ о переходе Дуды в студенческую лигу США: «Он подписал письмо о намерении. На данный момент у него контракт с ЦСКА»

Теги ЦСКА переходы возможные переходы КХЛ NCAA Чемпионат.com Артем Дуда Хоккей

КХЛ прокомментировала ситуацию с переходом Артема Дуды в клуб NCAA.

Ранее команда университета Мэна сообщила о подписании 19-летнего хоккеиста.

При этом у защитника есть действующее соглашение с ЦСКА до апреля 2024 года.

«Артем Дуда подписал письмо о намерении, о чем сообщает сайт спортивного подразделения университета.

На данный момент у Артема контракт с ЦСКА, действующий до 30 апреля 2024 года. От ЦСКА нет информации о расторжении контракта», – сообщили в пресс-службе КХЛ.

В прошлом сезоне Дуда провел 14 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, отличившись 3 результативными передачами при показателе полезности «+3».

«Аризона» выбрала россиянина на драфте НХЛ-2022 во втором раунде под общим 36-м номером.

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4 комментария

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Daishi
Федотов: Пост сдал! 🫡🥳
Дуда: Пост принял... 😭☠️
+8
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+7
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kaplanido
Бесит эта приставка фонбет
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гилберт
Универ подписывает игрока?
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