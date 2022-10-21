Артем Дуда: «Я постоянно на связи с тренером защитников и скаутом «Аризоны». Но первые матчи за ЦСКА мы еще не обсуждали»
Артем Дуда рассказал, что находится на связи с представителями «Аризоны».
18-летний защитник ЦСКА прокомментировал итоги матча против «Автомобилиста» (4:1). Дуда отметился результативной передачей и провел на льду 9 минут и 53 секунды.
– КХЛ – сильнейшая лига в России, разница в уровне по сравнению с МХЛ не может не ощущаться.
Но я не испытал из‑за этого проблем. Влился в игру буквально через несколько смен, еще в первом матче.
– У «Автомобилиста», если верить статистике, самое сильное нападение в лиге. Но ЦСКА удалось его нейтрализовать. За счет чего?
– Хорошая работа тренерского штаба. Мы каждого игрока из состава соперников разбираем досконально, учитываем его слабые стороны. Мы воспользовались слабостями «Автомобилиста» и спокойно забрали матч.
– Вы выходите на лед вместе с Ярославом Дыбленко. Удобно вместе с ним делать первые шаги в ЦСКА?
– В каждой пятерке должен быть баланс. Я больше нацелен на атаку, а Ярослав – на оборону. Но сейчас, конечно, у меня основная задача – не атаковать. Главное – прочувствовать уровень лиги.
– «Аризона» как‑то отреагировала на ваш дебют в КХЛ?
– Я постоянно на связи с тренером защитников и скаутом. Но мои первые матчи за ЦСКА мы еще не обсуждали.
– Что думаете о своем ближайшем будущем? Будете теперь стабильно появляться в составе армейцев?
– Я всегда готов к вызову. Если буду нужен, сыграю, – сказал Дуда.
«Аризона» выбрала россиянина на драфте НХЛ-2022 во втором раунде под общим 36-м номером.
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