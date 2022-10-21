Федоров об удалениях Плотникова в игре с «Автомобилистом»: «Первое можно понять, но второе было в зоне ЦСКА. Опытным игрокам не надо это объяснять»

поделился мыслями после победы над (4:1).

– Понимали, что соперник быстрый. Команда мобильная, крупная. Удалось правильно распорядиться шайбой.

Первые смены не вошли в игру, но затем действовали хорошо. Продолжаем движение в правильном направлении. Стараемся играть надежно и просто.

– Какое состояние у ?

– Он тренируется, готовится к следующим играм. Решили, что ему надо восстановиться какое-то время.

– С травмой Нестерова как-то связано, что в дерби с «Динамо» вы его не выпускали на большинство, придерживали?

– У Никиты нет травмы. Просто он выглядит очень уставшим – не только в играх, но и в тренировках. Мы решили изучить, как он себя чувствует.

– вышел с капитанской повязкой и дважды нарушил правила.

– Сергей – опытный игрок, наша опора. Все бывает. Первое удаление можно понять. Шайба около ворот, вратарь накрыл ловушкой, судьи посчитали, что было нарушение.

Но второе удаление в нашей зоне было против нашей команды. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Опытным игрокам не надо это объяснять, они должны сами прочувствовать свою ответственность.

– Вам не кажется, что Рейдеборн заиграл увереннее из-за того, что не чувствует конкуренции, не имея опытного сменщика?

– Он играет уверенно и надежно – это факт. Возможно, психологический фактор от того, что за спиной молодой вратарь, накладывает шлейф на его игру. Но я думаю, это не основная причина.

– Можете рассказать, на кого из известных игроков по игре похож молодой Артем Дуда?

– Он играет надежно, уверенно, у него хорошее катание. Привыкает к системе не только во время тренировки, но и в игре.

Поэтому я говорю своим помощникам, чтобы они играли – и Володя Грудинин, и . Они должны получить опыт. Может, это рискованно, но если мы смотрим вглубь сезона, решение правильное, – сказал главный тренер .