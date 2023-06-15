Федор Канарейкин: «Бобровский провел прекрасный плей-офф. Семь, девять, пять голов – это говорит о силе атаки «Вегаса», она доминировала»

Теги Флорида Кубок Стэнли Федор Канарейкин Сергей Бобровский НХЛ Вегас Хоккей

Федор Канарейкин оценил игру Сергея Бобровского в плей-офф Кубка Стэнли.

«Флорида» уступила «Вегасу» в финальной серии плей-офф НХЛ (1-4, 3:9 в пятом матче). Российский вратарь пропустил 8 шайб в решающем матче, отразив 23 броска по своим воротам из 31.

В финальной серии у него 1 победа при 4 поражениях и 84,4% отраженных бросков.

«Эта серия еще раз доказала, что атака «Вегаса» была намного сильнее обороны «Флориды».

Что мы еще раз будем говорить о Бобровском, который в общем-то провел хороший сезон и прекрасный плей-офф. Но сами понимаете, что семь, девять, пять голов – все это говорит о силе атаки «Вегаса». Она доминировала в этом году. А Бобровскому желаем дальнейших успехов», – сказал заслуженный тренер России.

Бобровского просто бросили в решающей игре финала: пропустил 8, но доиграл до сирены

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1 комментарий

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Hitgoe Himgob
Скорее говорит о слабости обороны Флориды. Проходной двор.
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