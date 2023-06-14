Морис поздравил «Вегас» с победой: «Заслуженный успех. Они показали выдающуюся игру, у «Флориды» не нашлось ответа»

Теги Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Вегас Хоккей

Пол Морис поздравил «Вегас» с победой в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии Кубка Стэнли (4-1, 9:3 в пятом матче). 

«Мои поздравления «Вегасу», это заслуженный успех. Они показали выдающуюся игру. 

У нас не нашлось ответа», – сказал главный тренер «Пантерс». 

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