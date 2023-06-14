Морис поздравил «Вегас» с победой: «Заслуженный успех. Они показали выдающуюся игру, у «Флориды» не нашлось ответа»
Пол Морис поздравил «Вегас» с победой в розыгрыше Кубка Стэнли.
«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии Кубка Стэнли (4-1, 9:3 в пятом матче).
«Мои поздравления «Вегасу», это заслуженный успех. Они показали выдающуюся игру.
У нас не нашлось ответа», – сказал главный тренер «Пантерс».
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