Морис поздравил «Вегас» с победой: «Заслуженный успех. Они показали выдающуюся игру, у «Флориды» не нашлось ответа»

Пол Морис поздравил «Вегас» с победой в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» в финальной серии Кубка Стэнли (4-1, 9:3 в пятом матче).

«Мои поздравления « », это заслуженный успех. Они показали выдающуюся игру.

У нас не нашлось ответа», – сказал главный тренер «Пантерс».

Бобровского просто бросили в решающей игре финала: пропустил 8, но доиграл до сирены