Юрзинов о Немировски вместо Мартемьянова в «Сибири»: «Зачем убран сильный россиянин и назначен неочевидный представитель другой школы? О какой вертикали можно вести речь?»

Владимир Юрзинов недоумевает насчет тренерской перестановки в «Сибири».

«Не всегда понятны критерии назначения тренера в тот или иной клуб. Основными должны являться базовое образование и профессиональные качества, а не принадлежность тому или иному агенту и умение не помешать трансферной политике.

У той же академии СКА теперь есть филиал в Новосибирске, большом хоккейном городе с отличными традициями, который, надеюсь, начнет регулярно воспитывать молодых талантов для сборной России. Это тем более важно, что в последние годы Новосибирск перестал восприниматься как хоккейный центр молодежи.

Но о какой вертикали можно вести речь, если в головном клубе региона – «Сибири» – много лет идет тренерская чехарда? Кто-нибудь понимает, например, последнюю ставку « » на ? Какая здесь хоккейная политика?

С какой целью убран сильный российский специалист [ ] и назначен совсем неочевидный представитель другой школы? Или тут опять не столько хоккей, сколько бизнес?» – сказал бывший тренер сборной СССР, а ныне консультант тренерского штаба СКА.