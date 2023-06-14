Юрзинов о Немировски вместо Мартемьянова в «Сибири»: «Зачем убран сильный россиянин и назначен неочевидный представитель другой школы? О какой вертикали можно вести речь?»

Теги Сибирь Дэвид Немировски Владимир Юрзинов КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Владимир Юрзинов недоумевает насчет тренерской перестановки в «Сибири».

«Не всегда понятны критерии назначения тренера в тот или иной клуб. Основными должны являться базовое образование и профессиональные качества, а не принадлежность тому или иному агенту и умение не помешать трансферной политике.

У той же академии СКА теперь есть филиал в Новосибирске, большом хоккейном городе с отличными традициями, который, надеюсь, начнет регулярно воспитывать молодых талантов для сборной России. Это тем более важно, что в последние годы Новосибирск перестал восприниматься как хоккейный центр молодежи.

Но о какой вертикали можно вести речь, если в головном клубе региона – «Сибири» – много лет идет тренерская чехарда? Кто-нибудь понимает, например, последнюю ставку «Сибири» на Немировски? Какая здесь хоккейная политика?

С какой целью убран сильный российский специалист [Мартемьянов] и назначен совсем неочевидный представитель другой школы? Или тут опять не столько хоккей, сколько бизнес?» – сказал бывший тренер сборной СССР, а ныне консультант тренерского штаба СКА.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waa1982
Хороший мужик был, сколько помню, но на старости лет и его скосила ска головного мозга.
Если что, "сильный российский специалист" пошел не на улицу, а на высокую зарплату в знакомый ему клуб, в котором бюджет едва ли не удвоен.
Да и, честно говоря, для вылета в первом раунде можно и повеселей хоккей показывать в сезоне, а не вот это вот унылое г....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay_exp
Ответ waa1982
Хороший мужик был, сколько помню, но на старости лет и его скосила ска головного мозга. Если что, "сильный российский специалист" пошел не на улицу, а на высокую зарплату в знакомый ему клуб, в котором бюджет едва ли не удвоен. Да и, честно говоря, для вылета в первом раунде можно и повеселей хоккей показывать в сезоне, а не вот это вот унылое г....
Ротан деда прикормил, вот он и отрабатывает жирные транзакции на карту. Тоже не ожидал такого от Юрзинова
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sever12
Конечно когда у тебя спонсор Газпром, можно и филиал в Новосибирске и пару фармов в КХЛ, а в Новосибирске перебиваются как могут, и то в минувших двух сезонах команда играла составом на половину из собственных воспитанников, а у СКА с его филиалами сколько своих есть и сколько играет за СКА? Вот вам и вся вертикаль!!!! Трепло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Ерёменко
Ответ waa1982
Хороший мужик был, сколько помню, но на старости лет и его скосила ска головного мозга. Если что, "сильный российский специалист" пошел не на улицу, а на высокую зарплату в знакомый ему клуб, в котором бюджет едва ли не удвоен. Да и, честно говоря, для вылета в первом раунде можно и повеселей хоккей показывать в сезоне, а не вот это вот унылое г....
Тут не только в этом дело. Фастовские и Юрзиновы дружат с детства, сколько себя помнят. А потом Фаст пустил в расход мурзика за слив сезона 18/19. Видимо за то, что не вступился и затаили обиду на него мурзики
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий