Кирилл Фастовский: «Немировски проповедует атакующий стиль игры. Именно такой мы хотим видеть «Сибирь» в следующем сезоне»

Кирилл Фастовский надеется, что Дэвид Немировски поставит «Сибири» атакующий хоккей.

Сегодня новосибирский клуб объявил о подписании с 46-летним специалистом контракта по схеме 1+1.

« – специалист с прогрессивными взглядами на хоккей, создающий доверительное и позитивное настроение в коллективе.

Важным для нас является то, что Дэвид Семенович большую часть игровой карьеры выступал в российском чемпионате, имеет опыт работы в , в том числе, главным тренером.

Немировски проповедует атакующий стиль игры и это именно то, какой мы хотим видеть « » в следующем сезоне», – сказал гендиректор клуба.