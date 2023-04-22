Кирилл Фастовский: «Немировски проповедует атакующий стиль игры. Именно такой мы хотим видеть «Сибирь» в следующем сезоне»
Кирилл Фастовский надеется, что Дэвид Немировски поставит «Сибири» атакующий хоккей.
Сегодня новосибирский клуб объявил о подписании с 46-летним специалистом контракта по схеме 1+1.
«Дэвид Немировски – специалист с прогрессивными взглядами на хоккей, создающий доверительное и позитивное настроение в коллективе.
Важным для нас является то, что Дэвид Семенович большую часть игровой карьеры выступал в российском чемпионате, имеет опыт работы в КХЛ, в том числе, главным тренером.
Немировски проповедует атакующий стиль игры и это именно то, какой мы хотим видеть «Сибирь» в следующем сезоне», – сказал гендиректор клуба.
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