Кирилл Фастовский: «Немировски проповедует атакующий стиль игры. Именно такой мы хотим видеть «Сибирь» в следующем сезоне»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский Дэвид Немировски КХЛ Хоккей

Кирилл Фастовский надеется, что Дэвид Немировски поставит «Сибири» атакующий хоккей.

Сегодня новосибирский клуб объявил о подписании с 46-летним специалистом контракта по схеме 1+1. 

«Дэвид Немировски – специалист с прогрессивными взглядами на хоккей, создающий доверительное и позитивное настроение в коллективе.

Важным для нас является то, что Дэвид Семенович большую часть игровой карьеры выступал в российском чемпионате, имеет опыт работы в КХЛ, в том числе, главным тренером.

Немировски проповедует атакующий стиль игры и это именно то, какой мы хотим видеть «Сибирь» в следующем сезоне», – сказал гендиректор клуба.

3 комментария

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Славься Сибирь
А деньги то есть на атакующий хоккей?
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вперёд спартак
ух ты, Немировски возвращается в лигу!
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irek203102
Мастер Камбэка интересно !
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