Верхэге перед 5-м матчем с «Вегасом»: «На «Флориду» нет давления – нас списали еще в начале плей-офф. Им есть что терять, а нам – нет»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Вегас Картер Верхэге Хоккей

Картер Верхэге высказался перед матчем пятым против «Вегаса».

«Флорида» уступает со счетом 1-3 в финальной серии Кубка Стэнли.

«На нас действительно нет никакого давления. Люди списали нас со счетов с самого начала плей-офф. Такова ситуация. Так было все время. Им есть что терять, а нам – нет.

Мы знаем, что Кубок Стэнли будет на арене, а это значит, что они в одной победе от победы в серии. «Вегас» будет нервничать и пытаться совладать со всеми нюансами, которые сопровождают такой матч.

У нас все будет хорошо, если мы расслабимся, продолжим веселиться и играть в хороший хоккей.

Мы понимаем, какая атмосфера будет на арене. Мы испытали это в первых двух играх этой серии, но теперь мы знаем, чего ожидать.

Мы выйдем на лед, сыграем в хоккей, попытаемся одержать одну победу, чтобы вернуться на домашний лед и провести еще один матч, а потом посмотрим, что из этого получится», – считает нападающий «Флориды» Картер Верхэге.

1 комментарий

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Jose Maur
За оптимизм Картера!)
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